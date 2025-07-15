Контрафактную агрохимическую продукцию ведущих мировых концернов изготавливали в Украине: проведено 89 обысков, изъято фальсификата на 100 млн грн, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полицейские разоблачили преступную сеть по изготовлению и сбыту контрафактной агрохимической продукции под видом товаров известных международных компаний. Правоохранители провели 89 обысков на территории 12 областей и изъяли фальсификата на 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачили криминальную сеть, которая наладила на территории государства масштабный бизнес по производству и сбыту фальсифицированной агропродукции. В состав преступного сообщества входило 8 группировок, участниками которых было более 20 граждан Украины.

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Как осуществлялось нелегальное производство?

По данным Нацполиции, злоумышленники организовали 8 подпольных цехов, где в промышленных масштабах изготавливали пестициды. Сырье для их производства, которое содержало сильнодействующие и ядовитые вещества, фигуранты заказывали и получали из Китая.

"В дальнейшем члены группировки маркировали незаконно изготовленную сельскохозяйственную продукцию товарными знаками ведущих агрохимических компаний Европы и США. С этой целью на территории Киевской и Одесской областей создали 2 цеха по производству соответствующей полиграфической продукции (защитных голограмм, этикеток, упаковок, инструкций и т.д.). Кроме того, в Харьковской области функционировало отдельное производство тары для контрафактной продукции", - пояснили правоохранители.

Сбыт фальсифицированной продукции под видом оригинальных товаров осуществлялся на территории Украины и стран Европейского Союза через онлайн-магазины и логистические компании.

Так, только в течение марта-июля текущего года злоумышленники изготовили более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции. Ожидаемый доход от ее реализации составлял более 200 миллионов грн.

Что нашли во время обысков?

Полицейские при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в областях и тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции Нацполиции провели 89 обысков по местам осуществления противоправной деятельности на территории Киевской, Закарпатской Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областей и столицы. По результатам выявлено и изъято более 175 тонн контрафактной продукции и сырья для ее изготовления, этикетки, пластиковую тару, голографические защитные элементы различных торговых марок и оборудование для их изготовления, банковские карты, документы, печати субъектов хозяйствования, "черновые" записи, денежные средства в украинской и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную около 9 миллионам гривен и 20 автомобилей.

























Ориентировочная стоимость изъятой фальсифицированной продукции и компонентов для ее изготовления составляет более 100 миллионов гривен.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество), ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) и ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

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После получения результатов экспертных исследований изъятой продукции будет решен вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении.

Преступная схема разоблачена в сотрудничестве с полицейскими управлений противодействия наркопреступности Главных управлений Нацполіції в городе Киеве, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях, управлений уголовного розыска ГУНП в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, следователей СУ ГУНП в Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях во взаимодействии с сотрудниками Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины и представителями Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества (OLAF). При координации с Румынией создана совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT).