РУС
Карту налогоплательщика можно будет получить в Дії - Правительство приняло постановление

Правительство приняло постановление, которое значительно упрощает процедуру получения Карты налогоплательщика: уже в скором времени документ для ребенка можно будет оформить онлайн через приложение Дія или офлайн в ЦНАП — без лишней бюрократии и бумажных процедур.

Об этом заявил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время телеэфира, информирует Цензор.НЕТ

"Карточка налогоплательщика — один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Правительство приняло постановление, которое облегчает процесс его получения", — написал он.

Скоро процесс получения Карты налогоплательщика будет максимально простым:

  • Онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в Дії .
  • Офлайн: оформить Карту налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦПАУ.

После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться в цифровом формате.

О запуске услуги в Дії и ЦПАУ сообщим в ближайшее время. Впоследствии также добавим возможность заказать электронную карточку налогоплательщика для взрослых и детей, если вы повредили или потеряли документ.

идентификационный код (8) Федоров Михаил (542) Дія (445)
А потім вона глюконе і втратив навіть це..
31.12.2025 13:29 Ответить
Федорівським вишкребкам не дає спокою вже надцять років працюючий портал платника податків на сайті ДПС, через який подаються податкові декларації тощо. Все хоче примазатись до працюючих державних сервісів та систем - з цього, власне, і складається 90% "сервісів Дії". Хто стикався з "автоматизаторами від мінцифри" - знає про катастрофічно низький рівень цих "діджіталізаторів" - вони просто дегенерати, неуки і невігласи у майже будь-яких технічних та технологічних питаннях/процесах.

Окрім одного "дуже важливого" процесу - надування щок. Оце в них на всіх нарадах, зустрічах і посадах виходить напрочуд добре - в них, мабуть, там в ЄПАМ-і спеціальні курси "як показати свою важливість, якщо ніхєра по питанню не знаєш".
31.12.2025 13:44 Ответить
 
 