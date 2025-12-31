Карту налогоплательщика можно будет получить в Дії - Правительство приняло постановление
Правительство приняло постановление, которое значительно упрощает процедуру получения Карты налогоплательщика: уже в скором времени документ для ребенка можно будет оформить онлайн через приложение Дія или офлайн в ЦНАП — без лишней бюрократии и бумажных процедур.
Об этом заявил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время телеэфира, информирует Цензор.НЕТ
"Карточка налогоплательщика — один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Правительство приняло постановление, которое облегчает процесс его получения", — написал он.
Скоро процесс получения Карты налогоплательщика будет максимально простым:
- Онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в Дії .
- Офлайн: оформить Карту налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦПАУ.
После этого документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться в цифровом формате.
О запуске услуги в Дії и ЦПАУ сообщим в ближайшее время. Впоследствии также добавим возможность заказать электронную карточку налогоплательщика для взрослых и детей, если вы повредили или потеряли документ.
Окрім одного "дуже важливого" процесу - надування щок. Оце в них на всіх нарадах, зустрічах і посадах виходить напрочуд добре - в них, мабуть, там в ЄПАМ-і спеціальні курси "як показати свою важливість, якщо ніхєра по питанню не знаєш".