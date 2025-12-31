Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Уряд ухвалив постанову
Уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує процедуру отримання Картки платника податків: вже незабаром документ для дитини можна буде оформити онлайн через застосунок Дія або офлайн у ЦНАПі — без зайвої бюрократії та паперових процедур.
Про це заявив перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час телеефіру, інформує Цензор.НЕТ
"Картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання", - написав він.
Скоро процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:
- Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії.
- Офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.
Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.
Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ.
Будь ласка, зачекайте...
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