Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Уряд ухвалив постанову

Уряд ухвалив постанову, яка значно спрощує процедуру отримання Картки платника податків: вже незабаром документ для дитини можна буде оформити онлайн через застосунок Дія або офлайн у ЦНАПі — без зайвої бюрократії та паперових процедур.

Про це заявив перший віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час телеефіру, інформує Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання", - написав він.

Також читайте: "Дія" витратить 200 мільйонів на хмарні послуги. Нинішнього постачальника хоче купити "Київстар"

Скоро процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:

Онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії.

Офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Також читайте: Мінцифри працює над розробкою електронного суду з використанням ШІ, – Федоров

Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ.