Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом!
Уважаемые читатели и читательницы "Цензор.НЕТ"! Поздравляем Вас с Новым годом!
Желаем Вам и Вашим близким стойкости и вдохновения в новом году, мирного неба над вашими домами и скорейшей победы.
Всем защитникам и защитницам, которые охраняют нас на боевом посту, - с огромной благодарностью желаем силы и выдержки.
В 2026 году мы будем стремиться делать "Цензор.НЕТ" еще интереснее и насыщеннее. Ждите острых актуальных материалов, увлекательных интервью, эксклюзивных фоторепортажей, оперативных новостей!
Спасибо, что Вы с нами!
Слава Украине! Героям слава!
з Новим Роком!❤️❤️❤️
кожен із нас відчує підтримку близьких
і надію на краще!
Нехай у наші оселі повернеться спокій,
на нашу землю - мир,
а в наші серця - віра в світле майбутнє!
З Новим роком, Україно💛💙
Правда, маю враження, що 80% коментаторів Цензору - росіяни через VPN.
Нехай у ваших домівках завжди буде тепло та затишно!
У серцях любов і радість,
У душі комфорт та спокій!
Бажаю мирного неба,
більше щасливих подій, та добрих звісток !
Сили та здоров'я, щоб пройти цей важкий час !
У нас не все так добре, як нам би хотілося,
але точно не все так погано, як мріють наші вороги.
Все буде - Україна !!!
Згадай про тих, хто нас оберігає.
Хто думає про нас,у ці хвилини.
Згадай про наших славних Захисників Країни.!!!