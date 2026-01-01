РУС
Цензор.НЕТ поздравляет читателей с Новым годом!

Привітання з Новим роком

Уважаемые читатели и читательницы "Цензор.НЕТ"! Поздравляем Вас с Новым годом!

Желаем Вам и Вашим близким стойкости и вдохновения в новом году, мирного неба над вашими домами и скорейшей победы.

Всем защитникам и защитницам, которые охраняют нас на боевом посту, - с огромной благодарностью желаем силы и выдержки.

В 2026 году мы будем стремиться делать "Цензор.НЕТ" еще интереснее и насыщеннее. Ждите острых актуальных материалов, увлекательных интервью, эксклюзивных фоторепортажей, оперативных новостей!

Спасибо, что Вы с нами!

Слава Украине! Героям слава!

Ядерна зброя - єдина гарантія безпеки! ☢️☢️☢️
01.01.2026 00:05 Ответить
Дякуємо! Найкращі побажання колективу "Цензора"!
з Новим Роком!❤️❤️❤️
01.01.2026 00:05 Ответить
01.01.2026 00:07 Ответить
Нехай у цей Новий 2026 рік
кожен із нас відчує підтримку близьких
і надію на краще!
Нехай у наші оселі повернеться спокій,
на нашу землю - мир,
а в наші серця - віра в світле майбутнє!

З Новим роком, Україно💛💙
01.01.2026 00:08 Ответить
Навзаєм.
Правда, маю враження, що 80% коментаторів Цензору - росіяни через VPN.
01.01.2026 00:08 Ответить
З Новим Роком, Друзі!
Нехай у ваших домівках завжди буде тепло та затишно!
У серцях любов і радість,
У душі комфорт та спокій!
Бажаю мирного неба,
більше щасливих подій, та добрих звісток !
Сили та здоров'я, щоб пройти цей важкий час !
У нас не все так добре, як нам би хотілося,
але точно не все так погано, як мріють наші вороги.
Все буде - Україна !!!
01.01.2026 00:09 Ответить
💯🥰
01.01.2026 00:12 Ответить
Коли Новий Рік,з сім'єю зустрічаєш,
Згадай про тих, хто нас оберігає.
Хто думає про нас,у ці хвилини.
Згадай про наших славних Захисників Країни.!!!
01.01.2026 00:12 Ответить
 
 