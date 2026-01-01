Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком!

Шановні читачі "Цензор.НЕТ"! Вітаємо Вас із Новим роком!

Бажаємо Вам і Вашим близьким стійкості і наснаги в новому році, мирного неба над Вашими оселями та якнайшвидшої перемоги.

Усім захисникам і захисницям, які охороняють нас на бойовому посту, - з величезною вдячністю бажаємо сили й витримки.

У 2026 році ми будемо прагнути робити "Цензор.НЕТ" ще цікавішим і насиченішим. Чекайте гострих актуальних матеріалів, інтерв'ю, ексклюзивних фоторепортажів, оперативних новин!

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Слава Україні! Героям слава!