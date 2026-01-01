Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком!
Шановні читачі "Цензор.НЕТ"! Вітаємо Вас із Новим роком!
Бажаємо Вам і Вашим близьким стійкості і наснаги в новому році, мирного неба над Вашими оселями та якнайшвидшої перемоги.
Усім захисникам і захисницям, які охороняють нас на бойовому посту, - з величезною вдячністю бажаємо сили й витримки.
У 2026 році ми будемо прагнути робити "Цензор.НЕТ" ще цікавішим і насиченішим. Чекайте гострих актуальних матеріалів, інтерв'ю, ексклюзивних фоторепортажів, оперативних новин!
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з Новим Роком!❤️❤️❤️
кожен із нас відчує підтримку близьких
і надію на краще!
Нехай у наші оселі повернеться спокій,
на нашу землю - мир,
а в наші серця - віра в світле майбутнє!
З Новим роком, Україно💛💙