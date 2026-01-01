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Новини
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Цензор.НЕТ вітає читачів з Новим роком!

Привітання з Новим роком

Шановні читачі "Цензор.НЕТ"! Вітаємо Вас із Новим роком!

Бажаємо Вам і Вашим близьким стійкості і наснаги в новому році, мирного неба над Вашими оселями та якнайшвидшої перемоги.

Усім захисникам і захисницям, які охороняють нас на бойовому посту, - з величезною вдячністю бажаємо сили й витримки.

У 2026 році ми будемо прагнути робити "Цензор.НЕТ" ще цікавішим і насиченішим. Чекайте гострих актуальних матеріалів, інтерв'ю, ексклюзивних фоторепортажів, оперативних новин!

Дякуємо, що Ви з нами!

Слава Україні! Героям слава!

Автор: 

Новий рік (501) Цензор.НЕТ (147)
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Топ коментарі
+26
Дякуємо! Найкращі побажання колективу "Цензора"!
з Новим Роком!❤️❤️❤️
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01.01.2026 00:05 Відповісти
+24
Свята дата 01 січня - день народження Степана Бандери
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01.01.2026 00:22 Відповісти
+17
Нехай у цей Новий 2026 рік
кожен із нас відчує підтримку близьких
і надію на краще!
Нехай у наші оселі повернеться спокій,
на нашу землю - мир,
а в наші серця - віра в світле майбутнє!

З Новим роком, Україно💛💙
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01.01.2026 00:08 Відповісти

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