РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7532 посетителя онлайн
Новости Новый год
378 2

Путешествие в праздничную ночь: 12 тысяч украинцев встречают Новый год в поездах

В праздничную ночь будут курсировать более 120 поездов по всей Украине

В ночь на 1 января 2026 года поездами "Укрзалізниці" воспользуются около 12 тысяч пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном сообщении УЗ и Министерства развития громад и территорий.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путешествие в новогоднюю ночь

Вместе с "Укрзалізниця" Новый год встретят 20 тысяч украинцев. Это почти 12 тысяч пассажиров, которые сейчас либо садятся в поезда, либо уже в пути. Также это - более 8 тысяч железнодорожников, которые в праздничную ночь находятся на дежурстве.

Кто-то будет направляться домой, кто-то – к близким, а для кого-то поезд станет дорогой в новый этап жизни.

Этой ночью будет курсировать более 120 поездов во всех направлениях. У каждого пассажира будет своя история, но все они путешествуют вместе, - написали в компании.

Читайте также: Кабмин утвердил обновленный состав правления "Укрзалізниці". Что изменилось?

"Вагоны несокрушимости"

Также "Укрзалізниця" с помощью партнеров – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork - оборудовала 100 своих вагонов как временные мобильные пункты обогрева, связи и досуга.

Как сообщили в УЗ, вагоны имеют полноценную систему отопления и способны поддерживать комфортную температуру при любых погодных условиях, оснащены зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками для разогрева пищи и холодильниками для ее временного хранения, а также комплектами Starlink для бесперебойной связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение тарифов "Укрзалізниці" приведет к пропорциональному сокращению объемов перевозок, – ФРТУ

Также, совместно с фондом Hachiko, оборудованы отдельные купе для комфортного пребывания с домашними любимцами и лакомства для каждого четвероногого гостя.

"Каждый из 100 "Вагонов несокрушимости" может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Читайте: "Укрзалізниця" обновила график движения пассажирских поездов в страны Европы

Автор: 

Укрзализныця (2877) вагоны (182) пассажиропоток (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
радий за них , що поки є можливість втікти від війни
показать весь комментарий
31.12.2025 22:56 Ответить
знову сІРОЖА ******** (тільки на цей раз лЄЩЕНКО)
показать весь комментарий
31.12.2025 23:59 Ответить
 
 