Путешествие в праздничную ночь: 12 тысяч украинцев встречают Новый год в поездах

В ночь на 1 января 2026 года поездами "Укрзалізниці" воспользуются около 12 тысяч пассажиров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном сообщении УЗ и Министерства развития громад и территорий.

Путешествие в новогоднюю ночь

Вместе с "Укрзалізниця" Новый год встретят 20 тысяч украинцев. Это почти 12 тысяч пассажиров, которые сейчас либо садятся в поезда, либо уже в пути. Также это - более 8 тысяч железнодорожников, которые в праздничную ночь находятся на дежурстве.

Кто-то будет направляться домой, кто-то – к близким, а для кого-то поезд станет дорогой в новый этап жизни.

Этой ночью будет курсировать более 120 поездов во всех направлениях. У каждого пассажира будет своя история, но все они путешествуют вместе, - написали в компании.

"Вагоны несокрушимости"

Также "Укрзалізниця" с помощью партнеров – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork - оборудовала 100 своих вагонов как временные мобильные пункты обогрева, связи и досуга.

Как сообщили в УЗ, вагоны имеют полноценную систему отопления и способны поддерживать комфортную температуру при любых погодных условиях, оснащены зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками для разогрева пищи и холодильниками для ее временного хранения, а также комплектами Starlink для бесперебойной связи.

Также, совместно с фондом Hachiko, оборудованы отдельные купе для комфортного пребывания с домашними любимцами и лакомства для каждого четвероногого гостя.

"Каждый из 100 "Вагонов несокрушимости" может использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Ранее мы сообщали, что украинцы уже приобрели 40 тыс. железнодорожных билетов по программе бесплатных поездок по железной дороге "3000 км по Украине".

