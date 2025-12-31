Подорож у святкову ніч: 12 тисяч українців зустрічають Новий рік у поїздах

У ніч проти 1 січня 2026 року поїздами "Укрзалізниці" скористаються близько 12 тисяч пасажирів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному дописі УЗ та Міністерства розвитку громад та територій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подорож у новорічну ніч

Разом з "Укрзалізницею" Новий рік зустрінуть одразу 20 тисяч українців. Це майже 12 тисяч пасажирів, які зараз або сідають у потяги, або вже у дорозі. Також це понад 8 тисяч залізничників, які у святкову ніч перебувають на чергуванні.

Хтось прямуватиме додому, хтось – до близьких, а для когось поїзд стане дорогою у новий етап життя.

Цієї ночі курсуватиме понад 120 поїздів на всіх напрямках. Кожен пасажир матиме свою історію, але всі вони подорожують разом, - написали в компанії.

Читайте також: Кабмін затвердив оновлений склад правління "Укрзалізниці". Що змінилося?

"Вагони незламності"

Також "Укрзалізниця" за допомогою партнерів – All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв'язку та дозвілля.

Як повідомили в УЗ, вагони мають повноцінну систему опалення і здатні підтримувати комфортну температуру за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до пропорційного скорочення обсягів перевезень, – ФРТУ

Також, разом із фондом Hachiko, облаштовано окремі купе для комфортного перебування з домашніми улюбленцями та смаколики для кожного чотирилапого гостя.

"Кожен зі 100 "Вагонів незламності" може використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням", – наголосили в "Укрзалізниці".

Раніше ми повідомляли, що українці вже придбали 40 тис. залізничних квитків за програмою безкоштовних подорожей залізницею "3000 км Україною".

Читайте: "Укрзалізниця" оновила графік руху пасажирських поїздів до країн Європи