РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9502 посетителя онлайн
Новости Продажа на АЗС
4 018 60

"Я не поверил, что это правда": доктор Комаровский резко раскритиковал идею Кабмина торговать лекарствами на заправках

Известный врач Евгений Комаровский раскритиковал инициативу продажи лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что такая практика не имеет никакого отношения к заботе о пациентах.

"Если речь идет о лекарствах из перечня автомобильной аптечки - я ничего не имею против. Если это перевязочные материалы или, условно говоря, какой-то дезинфицирующий раствор для ран - да ради Бога, продавайте сколько угодно, я ничего не имею против", - отметил он.

В то же время Комаровский подчеркнул, что если говорить в целом о лекарственных средствах, то это неправильно.

"На самом деле, если лекарства будут продаваться на заправках, это не имеет никакого отношения к заботе о людях, и все это прекрасно понимают", - сказал врач.

Он также обратил внимание на возможные последствия для системы здравоохранения.

"По такой логике профессию фармацевта вообще следует ликвидировать", - подчеркнул врач.

Ранее идею правительства торговать лекарствами на АЗС резко раскритиковали эксперты, указывая, что это результат лоббизма крупных операторов АЗС. Само же решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры.

Читайте также: Кабмин разрешил продажу безрецептурных лекарств на автозаправках

Автор: 

АЗС (400) лекарства (1251) Комаровский Евгений (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Дружбан Гондона який топив за Ze, великий фахивець у всіх областях медиціни та фармакології?
І жнець і кравець і на шкіряній флейті ігрець.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:16 Ответить
+26
цей телепень вже агітував голосувати за Зе
показать весь комментарий
02.01.2026 20:13 Ответить
+17
корито мілішає і тому хтось занервував
показать весь комментарий
02.01.2026 20:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цей телепень вже агітував голосувати за Зе
показать весь комментарий
02.01.2026 20:13 Ответить
Дав гроші Коломойський - агітував за Зє, дали гроші інші - почав критикувати клоуна.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:30 Ответить
Голосував і агітував разом з го-р-/Н/доном
показать весь комментарий
02.01.2026 21:04 Ответить
корито мілішає і тому хтось занервував
показать весь комментарий
02.01.2026 20:13 Ответить
Правильно, а в аптеках бензин пусть по стаканам разливают.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:47 Ответить
Дружбан Гондона який топив за Ze, великий фахивець у всіх областях медиціни та фармакології?
І жнець і кравець і на шкіряній флейті ігрець.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:16 Ответить
Та він ще й в грибах розбирається. Пригадую як вони разом з Митькою Гарндоном розчаровано обзивали Зєлю - "єта нє наш гріб".
показать весь комментарий
02.01.2026 20:59 Ответить
Не знаю який він педіатр, але шоумен для телебачення гарний. Бабці та воньіжемами окропом сцуть од одного вида в ящику. А як лікар загальної практики і фармацевт він совкове непорозуміння. А як людина та краще промовчати. Як тільки розмова виходить за рамки педіатрії в будь якому напрямку верзе казна що. Та ще це казна що міняється за «лінією партії». Будь якої партії що при владі.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:14 Ответить
Повністю з вами погоджуюсь шодо цього лікарішки.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:19 Ответить
Так, він агітував за Зеленськоги, сподіваючись, що той буде проводити проросійські політику. А побачивши, що його сподівання не здійснилися, почав його критикувати. Він про це в інтерв'ю Гордону казав. Тепер він будь-яке рішення українського керівниницва критикує, як і більшість інших коментаторів тут.
показать весь комментарий
03.01.2026 01:35 Ответить
Ну в принципі, що поганого коли можна на заправці купити теж саме жарознижуюче чи пігулку для горла чи від голови.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:16 Ответить
Так проти чогось з вмісту автоаптечки він не має заперечень. Мова про щось більш вагоме.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:08 Ответить
Про колумбійську адженду? Так це товар не для пересічних
показать весь комментарий
02.01.2026 21:13 Ответить
Ну навряд на заправках будуть рецептурні ліки
показать весь комментарий
02.01.2026 21:54 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 21:08 Ответить
А бродигидрохлорфенилбензодиазепин можна продавати?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:37 Ответить
І так хрін заправишся через черги з вічно голодних, так тепер ще й бабці чергу на касу з четвертої ранку займатимуть.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:21 Ответить
О, так! ОККО вже більше схоже на макдональдс ніж на заправку - заправитись, часом, нереально. Коли бачиш чергу за сосисками, а на касі один працівник, доводиться плювати й їхати на сусідній ВОГ. А якщо ще й ліками почнуть торгувати...
показать весь комментарий
02.01.2026 20:47 Ответить
Ви ще на Укрпошті цукерки й ковбасу не купували...
показать весь комментарий
02.01.2026 22:42 Ответить
одне слово: ЛОХ.
Сам визнав.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:23 Ответить
Журнашлюх Медведчука й дохтур Комаровський - вибори -вибори завоняло від кремля?
показать весь комментарий
02.01.2026 20:24 Ответить
в это сфере чем выше конкуренция тем ниже цены для больного
показать весь комментарий
02.01.2026 20:25 Ответить
Такої маячні давно не чув... Аптеки стоять по 5 шт в ряд і ім не вистачає конкуренції? І ви особисто бачили на заправках товари дешевше, ніж в будь-якій крамниці?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:37 Ответить
А яка різниця де купувати безрецептурні ліки? Чому не взяти на заправці, попутно зекономивши час.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:26 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 21:09 Ответить
А якщо вам заправниця порекомендує бродигидрохлорфенилбензодиазепин купити? Купите?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:42 Ответить
За порадами йдуть до лікаря. А на заправці купують ті, що знають, що їм треба.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:58 Ответить
А по дорозі до заправки у вас мабуть немає жодної аптеки.
P.S. Бродигидрохлорфенилбензодиазепин це не прикол, це реальні ліки.
показать весь комментарий
03.01.2026 02:17 Ответить
На заправці гарантовано можна припаркуватися, а біля аптеки по дорозі - не факт
показать весь комментарий
03.01.2026 06:22 Ответить
але без рецептів, які будуть виписувати виключно на сто, які належать комаровському, ліки на заправках продавати ніхто не буде!
показать весь комментарий
02.01.2026 20:36 Ответить
В свій час не повірив що членограй став президентом,за якого топив Комаровський разом з Гордоном.Вбачаю що широкомасштабна війна могла початись тільки з-за того що прийшов до влади цей поц.Ще на її початок могли вплинути невиконання договорняка в Омані.
Так що в нашій країні ще й не таке може бути,не тільки ліки на АЗС.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:39 Ответить
"Я не повірив, що це правда": доктор Комаровський Джерело: https://censor.net/ua/n3593572

а я не вірю, що "думки" цього обсоса й досі когось цікавлять.

"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", - підкреслив лікар. Джерело: https://censor.net/ua/n3593572

але в тому, щоб всадити коміка на найвищу державну посаду цей ****** "логіку" бачив.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:44 Ответить
Давайте взнаємо ще думку на цей рахунок у санітарки Галі з хірургії.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:48 Ответить
Розкручене говноканалом г+г чувирло педіатр напевно має фінансовий інтерес к аптечній мафії в країні , звісно воно проти.
показать весь комментарий
02.01.2026 20:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
02.01.2026 21:08 Ответить
Цей Комаровський навіть за останні чотири роки війни принципово так і навчився розмовляти українською? Ну і ведучий, теж "одноязичний"?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:05 Ответить
Такі кажуть, що знають українську краще за вас, але розмовляти українською категорично відмовляються. Ну і таке...

Огляд від ШІ

Доктор Євген Комаровський, відомий педіатр та телеведучий, є
громадянином України, народився та живе у Харкові, тому за національністю - українець.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:52 Ответить
Ведучий відомий підкацапник
показать весь комментарий
02.01.2026 23:22 Ответить
Комаровський ІДІОТ
У СЛОВАЧЧИНІ на АЗС продають ліки , які не требують рецепту. Наприклад СТРЕПСИЛЗ , якщо хтось захворів .
АЗС для продажу сигарет і алкоголю получають ліцензію , ось і на ліки получать ліцензію,
А комаровський нехай запитає у своєї мамаши, що поїхала жити на кордон Франції і Німеччині , про перечень торгівлі на АЗС
показать весь комментарий
02.01.2026 21:07 Ответить
Доктор ми лохі?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:09 Ответить
Комаровський ще і презервативи заборонить продавати на АЗС чи в супермаркетах 🤣🤣🤣
як кажуть - все про українців ці поци турбуються - щоб несли гроші тому кому потрібніше
показать весь комментарий
02.01.2026 21:12 Ответить
Україна- ще на жаль велике пасовище для БАРИГ 😡
показать весь комментарий
02.01.2026 21:13 Ответить
голосуй не голосуй
всерівно получиш ....?
Цитрамоон
показать весь комментарий
02.01.2026 21:26 Ответить
Спливло...
показать весь комментарий
02.01.2026 21:28 Ответить
Я критикую сбу, які вже давно мали б створити умови для цієї консерви в спеціальних закладпх з підсиленою охороною
показать весь комментарий
02.01.2026 21:33 Ответить
Я зрозумів так що - на АЗС продаватимуть не рецептурні ліки які продаються в аптеках без рецепта . !! То що тут такого поганого ?
показать весь комментарий
02.01.2026 21:33 Ответить
коли я заходжу в аптеку я не бачу там фармацевтів. Чим вони відрізняються від звичайних продавців, білим халатом? Вони що виготовляють медикаменти так як це було колись? ******* аптеки це по суті спеціалізовані магазини з продажу медикаментів.
показать весь комментарий
02.01.2026 21:49 Ответить
Так. Фармацевти це звичайні продавці. Звісно, це нормально, коли вони знають про ліки більше, ніж пересічний...
показать весь комментарий
02.01.2026 23:21 Ответить
Євгеній...щось на зразок Миколай...
показать весь комментарий
02.01.2026 21:55 Ответить
Дайош заправку у кожному маркеті! Це ж треба бути таким довбо..м,щоб це пропонувати. Паливно-мастильні матеріали є небезпечними речовинами,чим більше скупчення людей,тим більша небезпека для них при НП. Заправився-поїхав,випити кави ,отримати ліки,з'їсти бутерброд і т.п.-все в іншому місці.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:09 Ответить
Агов, зараз не 1960й рік, а 2025й. Безліч електроніки слідкують за безпекою, ви з тим паливом не контактуєте майже.

І взагалі автозаправка з купою додаткових послуг і товарів це тенденція всього світу. Економить час.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:19 Ответить
два ватних пдра поговорили. ця потвора травлю Супрун педалювала, нема чого цього совка слухати
показать весь комментарий
02.01.2026 23:15 Ответить
якби цьому дурню дали б трохи грошей з заправок, він би з радістю рекламував би ліки з заправки, як самі кращі і благословенні.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:15 Ответить
Етер двох п##арів.
показать весь комментарий
02.01.2026 23:16 Ответить
Медичний канабіс на кожній АЗС повинен бути! )))
показать весь комментарий
03.01.2026 03:06 Ответить
обязательно канабис должен быть , заправил машину бензином, сам канабисом и в дорогу
показать весь комментарий
03.01.2026 08:41 Ответить
Цікаве відео, на "медичну тему" мені нещодавно підігнали. Прореготав! Чого і вам бажаю.
ВМИКАТИ ЗВУК ОБОВ'ЯЗКОВО!
https://www.threads.com/@fedorenko_nutriciolog/post/DPGUbkmiFxL?xmt=AQF0bFzyAyizT79PtxN69FfzUZGOdLTtIjudHpz3wcQiHu7gZJej0iQcgezzBPA9ZDp5qXk&slof=1 Про користь цигарок
показать весь комментарий
03.01.2026 03:18 Ответить
В сраку Комаровського. Поверніть Супрун!
показать весь комментарий
03.01.2026 06:47 Ответить
А хто ти такий, щоби поради давати?
показать весь комментарий
03.01.2026 08:11 Ответить
шидам главное шекель заработать и все равно как и где, это особая нация, где шекель возведен в статус божества, чтоб они все сгорели в крематории
показать весь комментарий
03.01.2026 08:40 Ответить
 
 