"Я не поверил, что это правда": доктор Комаровский резко раскритиковал идею Кабмина торговать лекарствами на заправках
Известный врач Евгений Комаровский раскритиковал инициативу продажи лекарственных средств на автозаправочных станциях, заявив, что такая практика не имеет никакого отношения к заботе о пациентах.
"Если речь идет о лекарствах из перечня автомобильной аптечки - я ничего не имею против. Если это перевязочные материалы или, условно говоря, какой-то дезинфицирующий раствор для ран - да ради Бога, продавайте сколько угодно, я ничего не имею против", - отметил он.
В то же время Комаровский подчеркнул, что если говорить в целом о лекарственных средствах, то это неправильно.
"На самом деле, если лекарства будут продаваться на заправках, это не имеет никакого отношения к заботе о людях, и все это прекрасно понимают", - сказал врач.
Он также обратил внимание на возможные последствия для системы здравоохранения.
"По такой логике профессию фармацевта вообще следует ликвидировать", - подчеркнул врач.
Ранее идею правительства торговать лекарствами на АЗС резко раскритиковали эксперты, указывая, что это результат лоббизма крупных операторов АЗС. Само же решение было принято с многочисленными нарушениями процедуры.
P.S. Бродигидрохлорфенилбензодиазепин це не прикол, це реальні ліки.
Так що в нашій країні ще й не таке може бути,не тільки ліки на АЗС.
"За такою логікою професію фармацевта взагалі слід ліквідувати", - підкреслив лікар. Джерело: https://censor.net/ua/n3593572
але в тому, щоб всадити коміка на найвищу державну посаду цей ****** "логіку" бачив.
У СЛОВАЧЧИНІ на АЗС продають ліки , які не требують рецепту. Наприклад СТРЕПСИЛЗ , якщо хтось захворів .
АЗС для продажу сигарет і алкоголю получають ліцензію , ось і на ліки получать ліцензію,
А комаровський нехай запитає у своєї мамаши, що поїхала жити на кордон Франції і Німеччині , про перечень торгівлі на АЗС
І взагалі автозаправка з купою додаткових послуг і товарів це тенденція всього світу. Економить час.
