Латвия передаст Украине еще 21 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей
Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованного у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Что известно
Как отмечается, в частности, Латвия планирует передать Украине 22-летний автомобиль класса люкс Lincoln Navigator.
Сообщается, что эти автомобили предназначены для военных подразделений Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Харьковской многопрофильной клинической больницы и военной администрации Нововоронцовки.
Автомобили были произведены в период с 2000 по 2019 год. Предварительная рыночная стоимость, по которой Государственное агентство обеспечения могло бы их реализовать, составляет около 74 600 евро.
Передача конфискованных автомобилей Украине
- С начала полномасштабной войны России против Украины Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей и в рамках других уголовных дел.
- Так, 16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль