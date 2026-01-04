РУС
Латвия передаст Украине еще 21 автомобиль, конфискованный у пьяных водителей

Латвия передаст Украине 21 конфискованный автомобиль

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованного у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Что известно

Как отмечается, в частности, Латвия планирует передать Украине 22-летний автомобиль класса люкс Lincoln Navigator.

Сообщается, что эти автомобили предназначены для военных подразделений Министерства обороны Украины, Национальной гвардии Украины, Харьковской многопрофильной клинической больницы и военной администрации Нововоронцовки.

Читайте: Латвия передаст Украине еще 31 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей

Автомобили были произведены в период с 2000 по 2019 год. Предварительная рыночная стоимость, по которой Государственное агентство обеспечения могло бы их реализовать, составляет около 74 600 евро.

Передача конфискованных автомобилей Украине

  • С начала полномасштабной войны России против Украины Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей и в рамках других уголовных дел.
  • Так, 16 февраля 2023 года Сейм единогласно принял в срочном порядке поправки к Закону о поддержке украинского гражданского населения. Эти поправки позволяют передавать Украине автомобили, оказавшиеся в собственности латвийского государства.

Читайте: Кабмин разблокировал конфискацию автомобилей подсанкционных лиц

Топ комментарии
+6
...наші перекупи потирають руки... і звичайно ж виключно для військових підрозділів...
04.01.2026 10:09 Ответить
+5
В Латвії де нема війни сів п'яний за кермо втратив машину, а у нас де є війна за кермом в неадекватному стані максимум штраф або хабар...
04.01.2026 10:11 Ответить
+4
шоб наші п'яні комбатики і комбриги їздили
04.01.2026 10:24 Ответить
...наші перекупи потирають руки... і звичайно ж виключно для військових підрозділів...
04.01.2026 10:09 Ответить
Дійсно,якщо є загроза що якусь вкрадуть то треба взагалі відмовитися від допомоги
04.01.2026 10:12 Ответить
Це точно, сьогодні ждуни прокинулися
04.01.2026 10:41 Ответить
В Латвії де нема війни сів п'яний за кермо втратив машину, а у нас де є війна за кермом в неадекватному стані максимум штраф або хабар...
04.01.2026 10:11 Ответить
Дякуємо друзям
04.01.2026 10:13 Ответить
шоб наші п'яні комбатики і комбриги їздили
04.01.2026 10:24 Ответить
Їм можна. Вони потужні захисники.
04.01.2026 10:32 Ответить
Дебіл ти, або москаль, що ще гірше.
04.01.2026 10:40 Ответить
Яке ти кончєне
04.01.2026 10:42 Ответить
Надо писати точніше....у п'яних москалів
04.01.2026 10:39 Ответить
Потрібно передати Латвії партію самогонки
04.01.2026 10:58 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
04.01.2026 11:41 Ответить
 
 