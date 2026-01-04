Латвія передасть Україні ще 21 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв
Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в межах інших кримінальних справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Що відомо?
Як зазначається, зокрема Латвія планує передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.
Повідомляється, що ці авто призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.
Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, становить близько 74 600 євро.
Передача конфіскованих авто Україні
- Від початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв та в межахінших кримінальних справ.
- Так, 16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.
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