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Латвія передасть Україні ще 21 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

Латвія передасть Україні 21 конфіскований автомобіль

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в межах інших кримінальних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Що відомо?

Як зазначається, зокрема Латвія планує передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Повідомляється, що ці авто призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

Читайте: Латвія передасть Україні ще 31 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв

Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, становить близько 74 600 євро.

Передача конфіскованих авто Україні

  • Від початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв та в межахінших кримінальних справ.
  • Так, 16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.

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Топ коментарі
+6
...наші перекупи потирають руки... і звичайно ж виключно для військових підрозділів...
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04.01.2026 10:09 Відповісти
+6
В Латвії де нема війни сів п'яний за кермо втратив машину, а у нас де є війна за кермом в неадекватному стані максимум штраф або хабар...
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04.01.2026 10:11 Відповісти
+5
Дякуємо друзям
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04.01.2026 10:13 Відповісти

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