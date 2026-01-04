Латвія передасть Україні ще 21 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало проєкт рішення уряду про передачу Україні 21 автомобіля, конфіскованого у нетверезих водіїв та в межах інших кримінальних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

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Що відомо?

Як зазначається, зокрема Латвія планує передати Україні 22-річний автомобіль класу люкс Lincoln Navigator.

Повідомляється, що ці авто призначені для військових підрозділів Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Харківської багатопрофільної клінічної лікарні та військової адміністрації Нововоронцовки.

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Автомобілі були вироблені в період з 2000 по 2019 рік. Попередня ринкова вартість, за якою Державне агентство забезпечення могло б їх реалізувати, становить близько 74 600 євро.

Передача конфіскованих авто Україні

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв та в межахінших кримінальних справ.

Так, 16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення. Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави.

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