Кабмин продлил лицензирование и квоты на экспорт дерева и лома в 2026 году
Правительство приняло решение продлить ограничения на экспорт отдельных видов сырья, введя режим лицензирования и квот.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о ресурсах, которые являются критически важными для стабильной работы экономики в условиях военного положения.
Металлолом для обороны и восстановления
Прежде всего ограничения коснутся металлолома. По данным правительства, этот ресурс необходим украинским металлургическим и машиностроительным предприятиям для производства продукции для оборонных нужд, восстановления и внутреннего рынка.
Переработка металлолома внутри страны позволяет создавать рабочие места, обеспечивать поступление налогов и производить готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Древесина для внутренних нужд
Также в 2026 году будут сохранены ограничения на экспорт необработанной древесины. В правительстве объясняют это сокращением объемов лесозаготовок из-за войны и ростом внутреннего спроса на древесину для отопления, восстановления жилья, работы деревообрабатывающих предприятий и обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.
"Во время войны важно, чтобы стратегические ресурсы работали на страну, а не вывозились за границу. Лицензирование и квоты позволяют направить металлолом и древесину на нужды украинского производства, обороны и восстановления. Это означает рабочие места, налоги и готовую продукцию в Украине", - добавляет заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.
Экономический эффект
В целом решение правительства направлено на сохранение стратегических ресурсов в государстве, поддержку национального производства и уменьшение зависимости от импорта.
По данным, экспорт лома черных металлов из Украины за январь-ноябрь 2025 года вырос на 45,3% в годовом измерении - до 380,16 тыс. тонн, что уже превысило показатель за весь 2024 год.
Ранее Opendatabot сообщил, что государственный бюджет получал только 104 гривны с тонны экспортированного лома. При доходе отрасли в 3,2 млрд грн налоги составили только 4,6 млн грн.
Статистика выглядит абсурдно: компания с одним работником экспортирует 3 тысячи тонн лома, а восемь трейдеров, обеспечивающих 70% экспорта, показывают только 22% выручки и платят минимальные зарплаты.
Также сообщалось, что кабмин продлил упрощенный режим ввоза товаров для обороны и энергосектора
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А дерев майже немає.