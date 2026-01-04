Кабмін продовжив ліцензування та квоти на експорт дерева і брухту у 2026 році
Уряд ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт окремих видів сировини, запровадивши режим ліцензування та квот.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про ресурси, які є критично важливими для стабільної роботи економіки в умовах воєнного стану. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
Металобрухт для оборони та відбудови
Насамперед обмеження стосуватимуться металобрухту. За даними уряду, цей ресурс необхідний українським металургійним і машинобудівним підприємствам для виробництва продукції для оборонних потреб, відбудови та внутрішнього ринку.
Перероблювання металобрухту всередині країни дозволяє створювати робочі місця, забезпечувати надходження податків та виробляти готову продукцію з високою доданою вартістю.
Деревина для внутрішніх потреб
Також у 2026 році зберігатимуться обмеження на експорт необробленої деревини. В уряді пояснюють це скороченням обсягів лісозаготівлі через війну та зростанням внутрішнього попиту на деревину для опалення, відбудови житла, роботи деревообробних підприємств і забезпечення потреб Збройних Сил України.
"Під час війни важливо, щоб стратегічні ресурси працювали на країну, а не вивозилися за кордон. Ліцензування та квоти дозволяють спрямувати металобрухт і деревину на потреби українського виробництва, оборони та відбудови. Це означає робочі місця, податки і готову продукцію в Україні", - додає заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Економічний ефект
Загалом рішення уряду спрямоване на збереження стратегічних ресурсів у державі, підтримку національного виробництва та зменшення залежності від імпорту.
За даними, експорт брухту чорних металів з України за січень-листопад 2025 року зріс на 45,3% у річному вимірі - до 380,16 тис. тонн, що вже перевищило показник за весь 2024 рік.
Раніше Opendatabot повідомив, що державний бюджет отримував лише 104 гривні з тонни експортованого брухту. При доході галузі у 3,2 млрд грн податки становили лише 4,6 млн грн.
Статистика абсурдна: компанія з одним працівником експортує 3 тисячі тонн брухту, а вісім трейдерів, які забезпечують 70% експорту, показують лише 22% виручки та сплачують мінімальні зарплати.
Також повідомлялося, що Кабмін продовжив спрощений режим ввезення товарів для оборони та енергосектору.
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