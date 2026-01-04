Не менее 0,25% процента ВВП будет направлять Литва на помощь Украине.
Литва обновила Стратегию национальной безопасности на 2026 год, в которой зафиксировано ежегодное направление не менее 0,25% ВВП на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, продолжение подготовки украинских военных и комплексную поддержку Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Стратегия национальной безопасности на 2026 год
"Министерство национальной обороны Литвы представило проект обновленной Стратегии национальной безопасности на 2026 год, зафиксировав резкое ухудшение обстановки в сфере безопасности в Европе. Документ определяет Россию как экзистенциальную угрозу для Литвы и всего трансатлантического сообщества и содержит сценарий, по которому Москва может быть готова к широкомасштабным боевым действиям против НАТО до 2030 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стратегия определяет три ключевых направления политики:
- вооруженную оборону государства;
- поддержку обороны и общей устойчивости страны;
- формирование международной среды безопасности в соответствии с интересами Литвы.
Отмечается, что Вильнюс подтверждает политическое обязательство финансировать оборону на уровне не менее 5-6% ВВП до 2030 года, что существенно превышает базовые требования НАТО.
Приоритеты нацбезопасности
Так, приоритетами национальной безопасности определены развитие вооруженных сил и усиление национальной устойчивости. Речь идет о наращивании разведывательных и контрразведывательных способностей, противодействии гибридным угрозам, совершенствовании экспортного контроля и регулирования товаров двойного назначения, диверсификации внешней торговли и повышении энергетической безопасности.
Отдельно отмечается необходимость формирования международной системы безопасности, основанной на нормах международного права и эффективных механизмах коллективной и европейской обороны.
Внешние источники рисков
Главными внешними источниками рисков названы Россия как основная военная угроза, Беларусь как фактор непредсказуемости из-за ее зависимости от Москвы, а также КНР и другие государства, способствующие долгосрочной способности России противостоять Западу, в частности через поставки технологий и товаров двойного назначения.
Помощь Украине
Кроме того, Литва прямо связывает собственную безопасность с результатами российско-украинской войны, подчеркивая, что европейская безопасность невозможна без независимой, суверенной и безопасной Украины и ее интеграции в евроатлантическое пространство.
"Стратегия предусматривает ежегодное направление не менее 0,25% ВВП на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, продолжение подготовки украинских военных и комплексную поддержку Киева", - добавляют в СВР.
Отмечается, что формализация этой поддержки как долгосрочного элемента национальной безопасности создает для Украины прогнозируемый уровень помощи. В то же время акцент на региональных форматах - Нордическо-Балтийской восьмерке и Северной группе - свидетельствует о намерениях Вильнюса усиливать безопасность через "малые коалиции" в качестве дополнения к НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль