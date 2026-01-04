Не менее 0,25% процента ВВП будет направлять Литва на помощь Украине.

Литва обновила Стратегию национальной безопасности на 2026 год, в которой зафиксировано ежегодное направление не менее 0,25% ВВП на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, продолжение подготовки украинских военных и комплексную поддержку Киева.

Стратегия национальной безопасности на 2026 год

"Министерство национальной обороны Литвы представило проект обновленной Стратегии национальной безопасности на 2026 год, зафиксировав резкое ухудшение обстановки в сфере безопасности в Европе. Документ определяет Россию как экзистенциальную угрозу для Литвы и всего трансатлантического сообщества и содержит сценарий, по которому Москва может быть готова к широкомасштабным боевым действиям против НАТО до 2030 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, стратегия определяет три ключевых направления политики:

вооруженную оборону государства;

поддержку обороны и общей устойчивости страны;

формирование международной среды безопасности в соответствии с интересами Литвы.

Отмечается, что Вильнюс подтверждает политическое обязательство финансировать оборону на уровне не менее 5-6% ВВП до 2030 года, что существенно превышает базовые требования НАТО.

Приоритеты нацбезопасности

Так, приоритетами национальной безопасности определены развитие вооруженных сил и усиление национальной устойчивости. Речь идет о наращивании разведывательных и контрразведывательных способностей, противодействии гибридным угрозам, совершенствовании экспортного контроля и регулирования товаров двойного назначения, диверсификации внешней торговли и повышении энергетической безопасности.

Отдельно отмечается необходимость формирования международной системы безопасности, основанной на нормах международного права и эффективных механизмах коллективной и европейской обороны.

Внешние источники рисков

Главными внешними источниками рисков названы Россия как основная военная угроза, Беларусь как фактор непредсказуемости из-за ее зависимости от Москвы, а также КНР и другие государства, способствующие долгосрочной способности России противостоять Западу, в частности через поставки технологий и товаров двойного назначения.

Помощь Украине

Кроме того, Литва прямо связывает собственную безопасность с результатами российско-украинской войны, подчеркивая, что европейская безопасность невозможна без независимой, суверенной и безопасной Украины и ее интеграции в евроатлантическое пространство.

"Стратегия предусматривает ежегодное направление не менее 0,25% ВВП на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, продолжение подготовки украинских военных и комплексную поддержку Киева", - добавляют в СВР.

Отмечается, что формализация этой поддержки как долгосрочного элемента национальной безопасности создает для Украины прогнозируемый уровень помощи. В то же время акцент на региональных форматах - Нордическо-Балтийской восьмерке и Северной группе - свидетельствует о намерениях Вильнюса усиливать безопасность через "малые коалиции" в качестве дополнения к НАТО.