Щонайменше 0,25% відсотка ВВП спрямовуватиме Литва на допомогу Україні

Литва оновила Стратегію національної безпеки на 2026 рік, у якій зафіксовано щорічне спрямування щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, продовження підготовки українських військових і комплексну підтримку Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Стратегія національної безпеки на 2026 рік

"Міністерство національної оборони Литви представило проєкт оновленої Стратегії національної безпеки на 2026 рік, зафіксувавши різке погіршення безпекового середовища в Європі. Документ визначає росію як екзистенційну загрозу для Литви та всієї трансатлантичної спільноти й містить сценарій, за яким москва може бути готовою до широкомасштабних бойових дій проти НАТО до 2030 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стратегія окреслює три ключові напрями політики:

збройну оборону держави;

підтримку оборони та загальної стійкості країни;

формування міжнародного безпекового середовища відповідно до інтересів Литви.

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Наголошується, що Вільнюс підтверджує політичне зобов’язання фінансувати оборону на рівні щонайменше 5–6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує базові вимоги НАТО.

Пріоритети нацбезпеки

Так, пріоритетами національної безпеки визначено розвиток збройних сил і посилення національної стійкості. Йдеться про нарощування розвідувальних і контррозвідувальних спроможностей, протидію гібридним загрозам, удосконалення експортного контролю та регулювання товарів подвійного використання, диверсифікацію зовнішньої торгівлі й підвищення енергетичної безпеки.

Окремо наголошується на необхідності формування міжнародної системи безпеки, заснованої на нормах міжнародного права та ефективних механізмах колективної й європейської оборони.

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Зовнішні джерела ризиків

Головними зовнішніми джерелами ризиків названо росію як основну воєнну загрозу, білорусь як фактор непередбачуваності через її залежність від москви, а також КНР та інші держави, що сприяють довгостроковій спроможності росії протистояти Заходу, зокрема через постачання технологій і товарів подвійного призначення.

Допомога Україні

Крім того, Литва прямо пов’язує власну безпеку з результатами російсько-української війни, наголошуючи, що європейська безпека неможлива без незалежної, суверенної і безпечної України та її інтеграції в євроатлантичний простір.

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"Стратегія передбачає щорічне спрямування щонайменше 0,25% ВВП на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, продовження підготовки українських військових і комплексну підтримку Києва", - додають у СЗР.

Зауважується, що формалізація цієї підтримки як довгострокового елемента національної безпеки створює для України прогнозований рівень допомоги. Водночас акцент на регіональних форматах – Нордично-Балтійській вісімці та Північній групі – свідчить про наміри Вільнюса посилювати безпеку через "малі коаліції" як доповнення до НАТО.