Потери армии РФ за неделю: 6 830 оккупантов и десятки единиц техники

как изменились потери российской армии за неделю

За период с 29 декабря по 4 января Силы обороны Украины уничтожили 6 830 российских военных. Генштаб фиксирует уменьшение боестолкновений и потерь ББМ, но рост потерь танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

За неделю потери россиян составляют:

  • личный состав - 6 830;
  • танки - 35;
  • боевые бронированные машины - 20;
  • артсистемы - 195;
  • РСЗО - 8;
  • средства ПВО - 2;
  • автотехника и цистерны - 944.

Ситуация на фронте

Военные отмечают, что на прошлой неделе количество боевых столкновений существенно уменьшилось.

"Первые дни года были менее активными на фронте, недельные потери личного состава оккупантов снизились", - рассказали в НГУ.

Немного активнее враг использовал (и терял) танки, а вот с бронированными машинами ему пришлось снова перейти в режим экономии.

Дальнобойные удары Сил обороны Украины успешно выбивали РСЗО и средства ПВО противника.

армия РФ (21821) ликвидация (4216) уничтожение (8811) Национальная гвардия (2310) РСЗО (244)
