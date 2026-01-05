Потери армии РФ за неделю: 6 830 оккупантов и десятки единиц техники

За период с 29 декабря по 4 января Силы обороны Украины уничтожили 6 830 российских военных. Генштаб фиксирует уменьшение боестолкновений и потерь ББМ, но рост потерь танков.

За неделю потери россиян составляют:

личный состав - 6 830;

танки - 35;

боевые бронированные машины - 20;

артсистемы - 195;

РСЗО - 8;

средства ПВО - 2;

автотехника и цистерны - 944.

Ситуация на фронте

Военные отмечают, что на прошлой неделе количество боевых столкновений существенно уменьшилось.

"Первые дни года были менее активными на фронте, недельные потери личного состава оккупантов снизились", - рассказали в НГУ.

Немного активнее враг использовал (и терял) танки, а вот с бронированными машинами ему пришлось снова перейти в режим экономии.

Дальнобойные удары Сил обороны Украины успешно выбивали РСЗО и средства ПВО противника.

