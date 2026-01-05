Потери армии РФ за неделю: 6 830 оккупантов и десятки единиц техники
За период с 29 декабря по 4 января Силы обороны Украины уничтожили 6 830 российских военных. Генштаб фиксирует уменьшение боестолкновений и потерь ББМ, но рост потерь танков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.
За неделю потери россиян составляют:
- личный состав - 6 830;
- танки - 35;
- боевые бронированные машины - 20;
- артсистемы - 195;
- РСЗО - 8;
- средства ПВО - 2;
- автотехника и цистерны - 944.
Ситуация на фронте
Военные отмечают, что на прошлой неделе количество боевых столкновений существенно уменьшилось.
"Первые дни года были менее активными на фронте, недельные потери личного состава оккупантов снизились", - рассказали в НГУ.
Немного активнее враг использовал (и терял) танки, а вот с бронированными машинами ему пришлось снова перейти в режим экономии.
Дальнобойные удары Сил обороны Украины успешно выбивали РСЗО и средства ПВО противника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль