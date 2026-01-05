Втрати армії РФ за тиждень: 6 830 окупантів і десятки одиниць техніки

За період 29 грудня – 4 січня Сили оборони України знищили 6 830 російських військових. Генштаб фіксує зменшення боєзіткнень і втрат ББМ, але зростання втрат танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Національної гвардії України.

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За тиждень втрати росіян становлять:

особовий склад - 6 830;

танки - 35;

бойові броньовані машини - 20;

артсистеми - 195;

РСЗВ - 8;

засоби ППО - 2;

автотехніка та цистерни - 944.

Ситуація на фронті

Військові відзначають, що минулого тижня кількість бойових зіткнень суттєво зменшилась.

"Перші дні року були менш активними на фронті, тижневі втрати особового складу окупантів знизились", - розповіли у НГУ.

Дещо активніше ворог використовував (і втрачав) танки, а от з броньованими машинами йому довелось знову перейти в режим економії.

Далекобійні удари Сил оборони України успішно вибивали РСЗВ та засоби ППО противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 212 520 осіб (+990 за добу), 11 507 танків, 35 785 артсистем, 23 857 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА