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Втрати армії РФ за тиждень: 6 830 окупантів і десятки одиниць техніки

як змінились втрати російської армії за тиждень

За період 29 грудня – 4 січня Сили оборони України знищили 6 830 російських військових. Генштаб фіксує зменшення боєзіткнень і втрат ББМ, але зростання втрат танків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Національної гвардії України.

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За тиждень втрати росіян становлять:

  • особовий склад - 6 830;
  • танки - 35;
  • бойові броньовані машини - 20;
  • артсистеми - 195;
  • РСЗВ - 8;
  • засоби ППО - 2;
  • автотехніка та цистерни  - 944.

Ситуація на фронті

Військові відзначають, що минулого тижня кількість бойових зіткнень суттєво зменшилась.

"Перші дні року були менш активними на фронті, тижневі втрати особового складу окупантів знизились", - розповіли у НГУ.

Дещо активніше ворог використовував (і втрачав) танки, а от з броньованими машинами йому довелось знову перейти в режим економії.

Далекобійні удари Сил оборони України успішно вибивали РСЗВ та засоби ППО противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 212 520 осіб (+990 за добу), 11 507 танків, 35 785 артсистем, 23 857 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21550) ліквідація (4835) знищення (10569) Національна гвардія НГУ (1823) РСЗВ (312)
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