Втрати армії РФ за тиждень: 6 830 окупантів і десятки одиниць техніки
За період 29 грудня – 4 січня Сили оборони України знищили 6 830 російських військових. Генштаб фіксує зменшення боєзіткнень і втрат ББМ, але зростання втрат танків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у телеграм-каналі Національної гвардії України.
За тиждень втрати росіян становлять:
- особовий склад - 6 830;
- танки - 35;
- бойові броньовані машини - 20;
- артсистеми - 195;
- РСЗВ - 8;
- засоби ППО - 2;
- автотехніка та цистерни - 944.
Ситуація на фронті
Військові відзначають, що минулого тижня кількість бойових зіткнень суттєво зменшилась.
"Перші дні року були менш активними на фронті, тижневі втрати особового складу окупантів знизились", - розповіли у НГУ.
Дещо активніше ворог використовував (і втрачав) танки, а от з броньованими машинами йому довелось знову перейти в режим економії.
Далекобійні удари Сил оборони України успішно вибивали РСЗВ та засоби ППО противника.
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