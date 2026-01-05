3 человека ранены в результате обстрелов Херсонщины, также повреждены дома

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Степное, Червоный Яр, Никольское, Милово, Ромашково, Антоновка, Осокоровка, Белозерка, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс, Садовое, Янтарное, Берегово, Зеленовка, Молодежное, Незламное, Новодмитровка, Веселое, Дудчаны, Змиевка, Золотая, Балка, Ивановка, Качкаровка, Казацкое, Монастырское, Новотягинка, Урожайное, Червоный Маяк, Шляховое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности - повредили 6 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, газопровод и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Читайте также: Россияне нанесли удар по медучреждению в Херсоне. ФОТОрепортаж