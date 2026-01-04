РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10994 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Херсона
903 0

Россияне нанесли удар по медучреждению в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 января, около 13:30 российские террористы обстреляли одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждения получили поликлинический корпус и переход между поликлиникой и стационаром. В частности, поврежден фасад и выбиты окна.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский дрон атаковал автозаправочную станцию в Херсоне. ФОТОрепортаж

Информации о пострадавших пока нет.

Последствия российского обстрела

Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне
Последствия российского удара по медучреждению в Херсоне

Автор: 

обстрел (33805) Херсон (3384) Херсонская область (5840)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 