Россияне нанесли удар по медучреждению в Херсоне. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 января, около 13:30 российские террористы обстреляли одно из медучреждений в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждения получили поликлинический корпус и переход между поликлиникой и стационаром. В частности, поврежден фасад и выбиты окна.

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Информации о пострадавших пока нет.

Последствия российского обстрела













