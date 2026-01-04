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Новини Фото Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили по медзакладу в Херсоні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 січня, близько 13:30 російські терористи обстріляли один з медзакладів у Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки ушкодження дістали поліклінічний корпус та перехід між поліклінікою та стаціонаром. Зокрема, пошкоджено фасад та вибито вікна.

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Інформації про постраждалих поки немає.

Наслідки російського обстрілу

Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні
Наслідки російського удару по медзакладу в Херсоні

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обстріл (35173) Херсон (3931) Херсонська область (6832)
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