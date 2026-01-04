Росіяни вдарили по медзакладу в Херсоні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 січня, близько 13:30 російські терористи обстріляли один з медзакладів у Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки ушкодження дістали поліклінічний корпус та перехід між поліклінікою та стаціонаром. Зокрема, пошкоджено фасад та вибито вікна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворожий дрон атакував автозаправну станцію у Херсоні. ФОТОрепортаж

Інформації про постраждалих поки немає.

Наслідки російського обстрілу













