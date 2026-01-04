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Росіяни вдарили по медзакладу в Херсоні. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 січня, близько 13:30 російські терористи обстріляли один з медзакладів у Дніпровському районі Херсону.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки ушкодження дістали поліклінічний корпус та перехід між поліклінікою та стаціонаром. Зокрема, пошкоджено фасад та вибито вікна.
Інформації про постраждалих поки немає.
Наслідки російського обстрілу
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