3 людей поранено внаслідок обстрілів Херсонщини, також пошкоджено будинки

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Степне, Червоний Яр, Микільське, Милове, Ромашкове, Антонівка, Осокорівка, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Кізомис, Садове, Янтарне, Берегове, Зеленівка, Молодіжне, Незламне, Новодмитрівка, Веселе, Дудчани, Зміївка, Золота, Балка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Монастирське, Новотягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід та приватний автомобіль.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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