Новости Обстрелы Донетчины
91 0

Сутки на Донетчине: один погибший и двое раненых, повреждены дома и автомобили

Сутки в Донецкой области: один погибший и двое раненых

За минувшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погиб человек.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 5 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Николаевской громаде повреждены дом и ферма. В Краматорске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 2 дома. В Дружковке повреждены 2 частных дома и автомобиль.

Бахмутский район

В Резницовке Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 46 человек, в том числе - 12 детей.

армия РФ (21831) обстрел (31178) Донецкая область (11798)
