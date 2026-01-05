Доба на Донеччині: один загиблий і двоє поранених, пошкоджено будинки й авто
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинула людина.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 5 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Миколаївській громаді пошкоджено будинок і ферму. У Краматорську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки і авто.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 46 людей, у тому числі 12 дітей.
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