Австралия поможет Украине с ПВО, - Зеленский после разговора с премьером Албенизи
Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Австралии Энтони Албенизи.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, обсуждались удары РФ по Украине и защита от них.
"Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны.
Я рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Спасибо за добрые слова об Украине и украинцах", - говорится в сообщении.
Также Зеленский выразил соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди в прошлом месяце
"Шесть жертв – украинского происхождения. Наша солидарность со всеми родными и близкими пострадавших", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від'їлись))) харчами перебирають..але при обстрілах плачуть й трусяться(((