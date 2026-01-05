РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
851 10

Австралия поможет Украине с ПВО, - Зеленский после разговора с премьером Албенизи

Австралия поможет с ПВО Украине: Зеленский поговорил с Албенизи

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, обсуждались удары РФ по Украине и защита от них.

Читайте: Зеленский назначил экс-главу Минфина Канады Фриланд советницей по вопросам экономического развития

"Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны.

Я рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Спасибо за добрые слова об Украине и украинцах", - говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди в прошлом месяце

"Шесть жертв – украинского происхождения. Наша солидарность со всеми родными и близкими пострадавших", - подытожил он.

Читайте также: Украина получила все танки Abrams от Австралии. ФОТО

Автор: 

Австралия (454) Зеленский Владимир (23290)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А де наші, власні, українські розробки? Вже скоро повних чотири роки війни!
показать весь комментарий
05.01.2026 12:40 Ответить
+3
ніхто і не сумніваєцця
показать весь комментарий
05.01.2026 12:50 Ответить
+2
"Обіцяв допомогти" А чому зараз не допомагає? Обіцянки--тацянки вже остогидлі Половина України знищена і міліони загиблих,а ми слухаємо пусті брехливі обіцянки.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А щось, подібного, на "тамагавки"/"таураси" у них немає !?
показать весь комментарий
05.01.2026 12:37 Ответить
Страусами, кішками допоможуть.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:52 Ответить
Руки геть від кішок! То святе
показать весь комментарий
05.01.2026 13:08 Ответить
🤣та да..в самої дві..одна бідося з вулиці, друга з притулку...

Від'їлись))) харчами перебирають..але при обстрілах плачуть й трусяться(((
показать весь комментарий
05.01.2026 13:18 Ответить
чувак потрудился языком
показать весь комментарий
05.01.2026 12:40 Ответить
А де наші, власні, українські розробки? Вже скоро повних чотири роки війни!
показать весь комментарий
05.01.2026 12:40 Ответить
"Обіцяв допомогти" А чому зараз не допомагає? Обіцянки--тацянки вже остогидлі Половина України знищена і міліони загиблих,а ми слухаємо пусті брехливі обіцянки.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:47 Ответить
ніхто і не сумніваєцця
показать весь комментарий
05.01.2026 12:50 Ответить
У найбільших виробників зброї в Австралії великі філії. У Boeing найбільша за межами США. Навіть новітні розробки там проходять, а не в Америці.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:28 Ответить
Батарея ЗРК NASAMS II c дальностью до 20 км. Для ВС Австралии немало.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:09 Ответить
 
 