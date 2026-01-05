Австралия поможет Украине с ПВО, - Зеленский после разговора с премьером Албенизи

Президент Владимир Зеленский провел беседу с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Что известно

По словам президента, обсуждались удары РФ по Украине и защита от них.

"Господин премьер-министр пообещал помочь, и я очень благодарен за это. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка нашей обороны.



Я рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Спасибо за добрые слова об Украине и украинцах", - говорится в сообщении.

Также Зеленский выразил соболезнования в связи с террористической атакой на пляже Бонди в прошлом месяце

"Шесть жертв – украинского происхождения. Наша солидарность со всеми родными и близкими пострадавших", - подытожил он.

