Австралія допоможе Україні з ППО, - Зеленський після розмови з прем’єром Албенізі
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єром Австралії Ентоні Албенізі.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
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За словами президента, обговорювали удари РФ по Україні та захист від них.
"Пан Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони.
Я розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця
"Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - підсумував він.
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