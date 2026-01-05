Австралія допоможе Україні з ППО, - Зеленський після розмови з прем’єром Албенізі

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами президента, обговорювали удари РФ по Україні та захист від них.

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"Пан Прем’єр-міністр пообіцяв допомогти, і я дуже вдячний за це. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка нашої оборони.



Я розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді минулого місяця

"Шестеро жертв – українського походження. Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих", - підсумував він.

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