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Зеленський призначив ексглаву Мінфіну Канади Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Зеленський призначив Фріланд радницею з економічного розвитку

Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами. Слава Україні!" - прокоментував рішення президент.

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Христя Фріланд

  • Після кар'єри у журналістиці Фріланд обіймала посаду міністерки міжнародної торгівлі Канади.
  • У 2017 році її призначено міністеркою закордонних справ Канади, а у 2019 році після канадських федеральних виборів, призначено віцепрем'єр-міністром Канади, міністром міжурядових справ Канади.
  • У 2020 році Фріланд призначили на посаду міністерки фінансів Канади, яку вона обіймала до 16 грудня 2024 року.
  • У 2025 році стало відомо, що вона обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) Фріланд Христя (133)
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Топ коментарі
+14
Христя буде радити, а він буде робити, як запропонує "Гетманцев, Міндіч і Ко"...
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05.01.2026 11:52 Відповісти
+7
А цей вже позвільняв голів контрозвідок і спецслужб, закінчив війну і бабки на '' відновлення'' ділить яких ще ніхто не дав і не дасть. Дебіл
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05.01.2026 11:59 Відповісти
+5
Тепер канадська допомога (2,5 млрд) буде в надійних руках.)
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05.01.2026 12:20 Відповісти

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