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Зеленський призначив ексглаву Мінфіну Канади Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.
Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами. Слава Україні!" - прокоментував рішення президент.
Христя Фріланд
- Після кар'єри у журналістиці Фріланд обіймала посаду міністерки міжнародної торгівлі Канади.
- У 2017 році її призначено міністеркою закордонних справ Канади, а у 2019 році після канадських федеральних виборів, призначено віцепрем'єр-міністром Канади, міністром міжурядових справ Канади.
- У 2020 році Фріланд призначили на посаду міністерки фінансів Канади, яку вона обіймала до 16 грудня 2024 року.
- У 2025 році стало відомо, що вона обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України.
Топ коментарі
+14 AbOriginal_UA
показати весь коментар05.01.2026 11:52 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.01.2026 11:59 Відповісти Посилання
+5 Татьяна Рогова
показати весь коментар05.01.2026 12:20 Відповісти Посилання
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