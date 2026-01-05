Зеленський призначив ексглаву Мінфіну Канади Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни. Вдячний кожному й кожній, хто готовий допомагати нашій державі та взаємодії з партнерами. Слава Україні!" - прокоментував рішення президент.

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Христя Фріланд

Після кар'єри у журналістиці Фріланд обіймала посаду міністерки міжнародної торгівлі Канади.

У 2017 році її призначено міністеркою закордонних справ Канади, а у 2019 році після канадських федеральних виборів, призначено віцепрем'єр-міністром Канади, міністром міжурядових справ Канади.

У 2020 році Фріланд призначили на посаду міністерки фінансів Канади, яку вона обіймала до 16 грудня 2024 року.

У 2025 році стало відомо, що вона обійме посаду спецпредставника з питань відбудови України .

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