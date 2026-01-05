Зеленский назначил экс-главу Минфина Канады Фриланд советницей по вопросам экономического развития

Президент Владимир Зеленский назначил Хрыстю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Хрыстя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны. Благодарен каждому и каждой, кто готов помогать нашему государству и взаимодействовать с партнерами. Слава Украине!" – прокомментировал решение президент.

Читайте: 59% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют – 35%, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Хрыстя Фриланд

После карьеры в журналистике Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады.

В 2017 году она была назначена министром иностранных дел Канады, а в 2019 году после канадских федеральных выборов - вице-премьер-министром Канады, министром межправительственных дел Канады.

В 2020 году Фриланд назначили на должность министра финансов Канады, которую она занимала до 16 декабря 2024 года.

В 2025 году стало известно, что она займет должность спецпредставителя по вопросам восстановления Украины.

Читайте также: Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ, - Гончаренко