Зеленский назначил экс-главу Минфина Канады Фриланд советницей по вопросам экономического развития
Президент Владимир Зеленский назначил Хрыстю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Хрыстя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.
Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны. Благодарен каждому и каждой, кто готов помогать нашему государству и взаимодействовать с партнерами. Слава Украине!" – прокомментировал решение президент.
Хрыстя Фриланд
- После карьеры в журналистике Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады.
- В 2017 году она была назначена министром иностранных дел Канады, а в 2019 году после канадских федеральных выборов - вице-премьер-министром Канады, министром межправительственных дел Канады.
- В 2020 году Фриланд назначили на должность министра финансов Канады, которую она занимала до 16 декабря 2024 года.
- В 2025 году стало известно, что она займет должность спецпредставителя по вопросам восстановления Украины.
