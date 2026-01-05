РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9264 посетителя онлайн
Новости Кадровые изменения
1 089 11

Зеленский назначил экс-главу Минфина Канады Фриланд советницей по вопросам экономического развития

Зеленский назначил Фриланд советницей по экономическому развитию

Президент Владимир Зеленский назначил Хрыстю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Хрыстя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций.

Сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны. Благодарен каждому и каждой, кто готов помогать нашему государству и взаимодействовать с партнерами. Слава Украине!" – прокомментировал решение президент.

Читайте: 59% украинцев доверяют Зеленскому, не доверяют – 35%, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Хрыстя Фриланд

  • После карьеры в журналистике Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады.
  • В 2017 году она была назначена министром иностранных дел Канады, а в 2019 году после канадских федеральных выборов - вице-премьер-министром Канады, министром межправительственных дел Канады.
  • В 2020 году Фриланд назначили на должность министра финансов Канады, которую она занимала до 16 декабря 2024 года.
  • В 2025 году стало известно, что она займет должность спецпредставителя по вопросам восстановления Украины.

Читайте также: Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ, - Гончаренко

Автор: 

Зеленский Владимир (23290) Фриланд Хрыстя (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Христя буде радити, а він буде робити, як запропонує "Гетманцев, Міндіч і Ко"...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:52 Ответить
+1
А цей вже позвільняв голів контрозвідок і спецслужб, закінчив війну і бабки на '' відновлення'' ділить яких ще ніхто не дав і не дасть. Дебіл
показать весь комментарий
05.01.2026 11:59 Ответить
+1
Ліберал-фінансисти так розвинули економіки і Західної і Східної Європи, що скоро Лувр доведеться продавати китайцям за борги.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаю пані Христину!
показать весь комментарий
05.01.2026 11:51 Ответить
Христя буде радити, а він буде робити, як запропонує "Гетманцев, Міндіч і Ко"...
показать весь комментарий
05.01.2026 11:52 Ответить
Так.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:07 Ответить
Що це в лісі здохло?
показать весь комментарий
05.01.2026 11:57 Ответить
А цей вже позвільняв голів контрозвідок і спецслужб, закінчив війну і бабки на '' відновлення'' ділить яких ще ніхто не дав і не дасть. Дебіл
показать весь комментарий
05.01.2026 11:59 Ответить
Ліберал-фінансисти так розвинули економіки і Західної і Східної Європи, що скоро Лувр доведеться продавати китайцям за борги.
показать весь комментарий
05.01.2026 12:01 Ответить
Вона соцалістка
показать весь комментарий
05.01.2026 12:08 Ответить
Зеля почав копіювати Порошенка ?
показать весь комментарий
05.01.2026 12:10 Ответить
Цк вимушено... У нього запрацював інстинкт самозбереження - бо "д"єрмака" немає - нема на кого надіяться, і нема кому "у сраку підпихать"...
показать весь комментарий
05.01.2026 12:16 Ответить
Тепер канадська допомога (2,5 млрд) буде в надійних руках.)
показать весь комментарий
05.01.2026 12:20 Ответить
 
 