РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Нефтепровод в Крым
933 8

Российские военные воруют бензин у местных жителей в Крыму, - активисты

Российские военные воруют топливо у гражданских в Крыму

Активисты движения "Жовта стрічка" сообщают, что российские военные воруют бензин у местных жителей в оккупированном Крыму.

Об этом движение сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Российские военные воруют бензин у крымчан, - активисты

"Активисты движения "Жовта стрічка" сообщают, что в оккупированном Джанкое российские военные сливают бензин из автомобилей местных жителей. Топливо забирают у местных, которые оставляют машины возле дома, были неоднократные случаи, когда оккупантов ловили на "горячем", но они это аргументируют как "потребности для сво". Местная оккупационная полиция никак не реагирует на такие преступления оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, во время новогодних праздников в оккупированном Крыму фиксировали многочисленные случаи нарушения военной дисциплины со стороны российских военнослужащих, в частности тех, которые находились на боевом дежурстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин владеет дворцом с личной клиникой в оккупированном Крыму, - ФБК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21831) бензин (313) Крым (26561) хищение (688)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!!! От так і плекається "РУСАФОБИЯ" та "РУСОНЕНАВИСТЬ"...
показать весь комментарий
05.01.2026 13:00 Ответить
Там зараз зетники почнуть виправдовувати крадіїв: "Если бьі бензин не воровали они, то бензин воровали бьі СОЛДАТЬІ НАТО!"
показать весь комментарий
05.01.2026 13:02 Ответить
завтра прийдуть відбирати домашню худобу на війну
показать весь комментарий
05.01.2026 13:03 Ответить
Залишки? В Криму, за перші три роки окупації, поголів"я домашніх тварин, зменшилося, мінімум, на третину... Тоді ж, воду в каналі, перекрили, полив щез. А без поливу кормова база різко зменшилася... Якщо й відновили подачу води, після початку "повномасштабки" - то ненадовго... З підривом Каховської ГЕС, кацапи самі собі "відрізали яйця"...
показать весь комментарий
05.01.2026 13:16 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2026 13:04 Ответить
"Місцева окупаційна поліція ніяк не реагує на такі злочини окупантів" Джерело: https://censor.net/ua/n3593873
Стісняюсь спитать: а хто служить у місцевій поліції? Мабуть "панаєхавшиє бєндєравци"...
А взагалі все відбувається згідно заповітам "єдіно правільной рєліґіі":
"Адбєрі у бліжнєво сваєво, ібо каґда прідєт дальній і атбєрьот у тєбя - то бліжній твой вазрадуєцца!".
показать весь комментарий
05.01.2026 13:21 Ответить
Ну камни с неба, так камни с неба
показать весь комментарий
05.01.2026 13:24 Ответить
Нехай дякують що їх не згвалтували та не вбили.
показать весь комментарий
05.01.2026 13:32 Ответить
 
 