Российские военные воруют бензин у местных жителей в Крыму, - активисты
Активисты движения "Жовта стрічка" сообщают, что российские военные воруют бензин у местных жителей в оккупированном Крыму.
Об этом движение сообщает в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Активисты движения "Жовта стрічка" сообщают, что в оккупированном Джанкое российские военные сливают бензин из автомобилей местных жителей. Топливо забирают у местных, которые оставляют машины возле дома, были неоднократные случаи, когда оккупантов ловили на "горячем", но они это аргументируют как "потребности для сво". Местная оккупационная полиция никак не реагирует на такие преступления оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, во время новогодних праздников в оккупированном Крыму фиксировали многочисленные случаи нарушения военной дисциплины со стороны российских военнослужащих, в частности тех, которые находились на боевом дежурстве.
Стісняюсь спитать: а хто служить у місцевій поліції? Мабуть "панаєхавшиє бєндєравци"...
А взагалі все відбувається згідно заповітам "єдіно правільной рєліґіі":
"Адбєрі у бліжнєво сваєво, ібо каґда прідєт дальній і атбєрьот у тєбя - то бліжній твой вазрадуєцца!".