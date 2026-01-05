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Новини Нафтопровід до Криму
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Російські військові крадуть бензин в місцевих в Криму, - активісти

Російські військові крадуть пальне у цивільних в Криму

Активісти руху "Жовта стрічка" повідомляють, що російські військові крадуть бензин в місцевих в окупованому Криму.

Про це рух повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Російські військові крадуть бензин у кримчан, – активісти

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в окупованому Джанкої російські військові зливають бензин з автівок місцевих жителів. Пальне забирають у місцевих, які залишають авто біля дому, були неодноразові випадки коли окупантів ловили на "гарячому" але вони це аргументують як "потреби для сво". Місцева окупаційна поліція ніяк не реагує на такі злочини окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час новорічних свят в окупованому Криму фіксували численні випадки порушення військової дисципліни з боку російських військовослужбовців, зокрема тих, які перебували на бойовому чергуванні.

Також дивіться: Уражено базу пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині та РЛС у Криму, - СБС. ВIДЕО

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армія рф (21550) бензин (1435) Крим (14251) крадіжка (653)
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Топ коментарі
+16
Там зараз зетники почнуть виправдовувати крадіїв: "Если бьі бензин не воровали они, то бензин воровали бьі СОЛДАТЬІ НАТО!"
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05.01.2026 13:02 Відповісти
+13
Залишки? В Криму, за перші три роки окупації, поголів"я домашніх тварин, зменшилося, мінімум, на третину... Тоді ж, воду в каналі, перекрили, полив щез. А без поливу кормова база різко зменшилася... Якщо й відновили подачу води, після початку "повномасштабки" - то ненадовго... З підривом Каховської ГЕС, кацапи самі собі "відрізали яйця"...
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05.01.2026 13:16 Відповісти
+10
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05.01.2026 13:04 Відповісти

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