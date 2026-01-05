Російські військові крадуть бензин в місцевих в Криму, - активісти

Активісти руху "Жовта стрічка" повідомляють, що російські військові крадуть бензин в місцевих в окупованому Криму.

Про це рух повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Російські військові крадуть бензин у кримчан, – активісти

"Активісти руху "Жовта Стрічка" повідомляють, що в окупованому Джанкої російські військові зливають бензин з автівок місцевих жителів. Пальне забирають у місцевих, які залишають авто біля дому, були неодноразові випадки коли окупантів ловили на "гарячому" але вони це аргументують як "потреби для сво". Місцева окупаційна поліція ніяк не реагує на такі злочини окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час новорічних свят в окупованому Криму фіксували численні випадки порушення військової дисципліни з боку російських військовослужбовців, зокрема тих, які перебували на бойовому чергуванні.

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