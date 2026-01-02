Уражено базу пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині та РЛС у Криму, - СБС. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем атакували об'єкт російських загарбників на окупованій Луганщині, а також РЛС рашистів у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, оператори 1-го Окремого центру СБС завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів РФ.

"Засобами об'єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються.



Крім того було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Сили спецоперацій ЗСУ уразили польовий артилерійський склад загарбників на Луганщині.

Наприкінці грудня 2025 року дрони атакували один із НПЗ на окупованій Луганщині.

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