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Уражено базу пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині та РЛС у Криму, - СБС. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем атакували об'єкт російських загарбників на окупованій Луганщині, а також РЛС рашистів у Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, оператори 1-го Окремого центру СБС завдали удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів РФ. 

"Засобами об'єктивного контролю зафіксовано масштабну пожежу. Детальні наслідки ураження уточнюються.

Крім того було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2". ВIДЕО

Що передувало?

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Крим (14248) Сили безпілотних систем (578) Луганська область (4949)
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