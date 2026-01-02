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Поражена база горюче-смазочных материалов на оккупированной Луганщине и РЛС в Крыму, - СБС. ВИДЕО

Воины Сил беспилотных систем атаковали объект российских захватчиков в оккупированной Луганщине,а также РЛС рашистов в Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В частности, операторы 1-го Отдельного центра СБС нанесли удар по базе хранения горюче-смазочных материалов РФ. 

"Средствами объективного контроля зафиксирован масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются.

Кроме того, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

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Крым (26059) Силы беспилотных систем (571) Луганская область (6498)
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