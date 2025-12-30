Путин владеет дворцом с личной клиникой в оккупированном Крыму, - ФБК. ВИДЕО

У российского диктатора Путина есть новый дворец в оккупированном Крыму. В поместье - личная клиника с операционной, спа-центр и вертолетная площадка.

Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, передает Цензор.НЕТ.

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Изначально на месте этого дворца было здание пансионата "Мыс Айя". Но потом место понравилось Виктору Януковичу, который все там сломал, вырубил реликтовые деревья и начал строить себе летнюю дачу. После того как Путин в 2014 году оккупировал Крым, имущество у Януковича отобрали и передали в государственную собственность, отмечается в материале.

Главный дом имеет площадь более 9000 м², дом для приема гостей – почти 5000 м². Также на участке есть отдельные здания для персонала, технические сооружения и новая вертолетная площадка. А внизу собственная набережная, пирс и искусственный пляж с белым песком.

ФБК говорит, что строительство обошлось примерно в 10 миллиардов рублей.

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"Этот дворец построен на те же деньги и по той же схеме "кошельков", что и дворец в Геленджике. По документам объект оформлен через цепочку фирм. Формальным владельцем указано ООО "Берег", связанное с компанией "Голден Гейт" с засекреченными владельцами.

В доверенностях фигурируют те же юристы, что и в истории с дворцом в Геленджике – Белкин, Ульянов и Шахов. В техническом задании на интерьеры прямо указаны требования ФСО, что исключает версию о "частной даче": ФСО охраняет исключительно президента", - отмечают авторы.

Ключевым подрядчиком выступала управляющая компания "Кредо", которая ранее строила и обслуживала официальные и неофициальные резиденции Путина в Геленджике, Валдае и Красной Поляне.

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В главном доме есть огромная спальня, в дальнем углу которой стоит "облучатель-рециркулятор воздуха", которые ставят в больницах и медучреждениях. Они обеззараживают воздух, убивают бактерии и вирусы. Такие же устройства замечали в кабинете и кремлевской квартире Путина.

Ванные комнаты по 50 кв. м в мраморе, а лестницы, поручни и джакузи - в позолоте.





В здании также есть личная больница, в которой есть кабинет с аппаратом УЗИ, столом для массажа, электрокардиографом, аппаратом для физиотерапии и т. д. Есть и кабинет стоматолога с необходимым оборудованием.

На том же этаже - операционная с аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, аппаратом для наркоза, оборудованием для мониторинга состояния пациента, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии и другими.

В медицинские кабинеты также входят моечная и стерилизационная комнаты, помещение кислородных концентраторов, помещение для хранения медицинских отходов и предоперационная, в которых есть более трехсот единиц оборудования и инструментов.

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В левом крыле здания есть спа-центр с бассейном, огромным телевизором и контрастными купелями, душевой за 6 млн рублей, массажным кабинетом и криокамерой.

На цокольном этаже - зона развлечений. Есть кинозал на 8 мест. Там установлен экран за 3,5 миллиона рублей и проектор за 4,5 миллиона.

Колонок в этом зале - 15 штук, их общая стоимость 7,5 миллионов рублей.

Также есть бильярдная, сигарная и винный погреб (или дегустационная с холодильниками для хамона и сыра).

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