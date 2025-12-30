Путін володіє палацом з особистою клінікою в окупованому Криму, - ФБК. ВIДЕО

У російського диктатора Путіна є новий палац в окупованому Криму. У маєтку - особиста клініка з операційною, спа-центр та вертолітний майданчик.

Про це йдеться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Спочатку на місці цього палацу була будівля пансіонату "Мис Айя". Але потім місце сподобалося Віктору Януковичу, який все там зламав, вирубав реліктові дерева і почав будувати собі літню дачу. Після того як Путін у 2014 році окупував Крим, майно у Януковича відібрали і передали у державну власність, зазначається в матеріалі.

Головний будинок має площу понад 9000 м², будинок для прийому гостей – майже 5000 м². Також на ділянці є окремі будівлі для персоналу, технічні споруди і новий вертолітний майданчик. А внизу власна набережна, пірс і штучний пляж з білим піском.

ФБК каже, що будівництво коштувало близько 10 мільярдів рублів.

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"Цей палац побудований на ті ж гроші і за тією ж схемою "гаманців", що і палац в Геленджику. За документами об'єкт оформлений через ланцюжок фірм. Формальним власником вказано ТОВ "Берег", пов'язане з компанією "Голден Гейт" із засекреченими власниками.

У довіреностях фігурують ті ж юристи, що й в історії з палацом у Геленджику – Бєлкін, Ульянов і Шахов. У технічному завданні на інтер'єри прямо вказані вимоги ФСО, що виключає версію про "приватну дачу": ФСО охороняє виключно президента", - зазначають автори.

Ключовим підрядником виступала керуюча компанія "Кредо", яка раніше будувала і обслуговувала офіційні та неофіційні резиденції Путіна в Геленджику, Валдаї та Красній Поляні.

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У головному будинку є величезна спальня, в дальньому кутку якої стоїть "опромінювач-рециркулятор повітря", які ставлять у лікарнях та медзакладах. Вони знезаражують повітря, вбивають бактерії та вірусі. Так ж пристрої помічали в кабінеті та кремлівській квартирі Путіна.

Ванні кімнати по 50 кв. м у мармурі, а сходи, поручні та джакузі - в позолоті.





У будівлі також є особиста лікарня, в якій є кабінет з апаратом УЗД, столом для масажу, електрокардіографом, апаратом для фізіотерапії тощо. Є й кабінет стоматолога з необхідним обладнанням.

На тому ж поверсі - операційна з апаратом ШВЛ, дефібрилятором-монітором, апаратом для наркозу, обладнанням для моніторингу стану пацієнта, рентгеном, апаратами для гастроскопії та колоноскопії та інші.

До медичних кабінетів також входять мийна та стерилізаційна кімнати, приміщення кисневих концентраторів, приміщення для зберігання медичних відходів і передопераційна, в яких є понад три сотні одиниць обладнання та інструментів.

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У лівому крилі будівлі є спа-центр з басейном, величезним телевізором та контрастними купелями, душовою за 6 млн рублів, масажним кабінетом та кріокамерою.

На цокольному поверсі - зона розваг. Є кінозал на 8 місць. Там встановлений екран за 3,5 мільйона рублів та проєктор за 4,5 мільйона.

Колонок у цій залі - 15 штук, їх загальна вартість 7,5 мільйонів рублів.

Також є більярдна, сигарна та винний льох (або дегустаційна з холодильниками для хамону та сиру).

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