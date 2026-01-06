Несмотря на потери от войны, металлургия Украины продолжает оставаться фундаментом экономики, - The Economist

Горно-металлургический комплекс Украины продолжает быть ключевым сектором экономики, обеспечивая валютные поступления, налоги и поддержку оборонно-промышленного комплекса, несмотря на потери из-за полномасштабного вторжения РФ.

До полномасштабной войны горно-металлургический комплекс (ГМК) формировал более 10% ВВП и треть товарного экспорта Украины, обеспечивая значительную часть валютных поступлений и налоговых платежей. В 2021 году вклад ГМК в ВВП составлял 10,3%, а доля металлургии в экспорте товаров достигала почти 33% ($22,2 млрд), из которых $3,5 млрд были уплачены в виде налогов.

Отрасль функционировала как экосистема: сталь служила базой для машиностроения, строительства, энергетики и оборонной промышленности. Один работник металлургии создавал рабочие места еще для четырех человек в смежных секторах, а каждый тринадцатый наемный работник в Украине был связан с ГМК.

Влияние войны на металлургию: экспорт, инвестиции, ОПК

Вторжение РФ привело к потере предприятий в Мариуполе, которые давали около 40% производства стали. Это уменьшило экспорт чугуна на 40% и проката - на 30%. По итогам 2024 года вклад металлургии сократился до 7,2% ВВП, а экспорт - до $6,4 млрд, или 15,4% товарного экспорта. Налоговые поступления упали до около $1 млрд.

Несмотря на потери, отрасль продолжает инвестировать. В 2024 году капитальные вложения металлургических предприятий составили $650 млн, что равно 18,3% всех инвестиций в промышленность и на 8,3% больше, чем в 2023 году. В частности, группа Метинвест реализует проекты энергонезависимости, в том числе строительство газовых электростанций для стабильной работы во время блэкаутов.

Металлургия также обеспечивает потребности оборонно-промышленного комплекса: производит бронированные элементы, защитные конструкции и инженерные сооружения. ЕС остается основным рынком сбыта — около 64% экспорта. Однако с 2026 года в ЕС будет действовать Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), что создает дополнительные барьеры для экспорта.

Увеличение производства стали

По прогнозам, в 2026 году производство стали в Украине может вырасти до 6,7-7 млн т по сравнению с 6,2 млн т за 10 месяцев 2025 года. Основными сдерживающими факторами остаются нестабильное энергоснабжение, высокая цена электроэнергии, логистические тарифы, дефицит кадров и военные риски.

За 5 лет крупнейшие металлургические предприятия Украины уплатили 190 млрд грн ($6,2 млрд) налогов и сборов. По итогам 2024 года вклад четырех компаний составил 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Однако в случае повышения тарифов госмонополий и грузового тарифа Укрзализныци бюджет рискует потерять часть доходов, поскольку производители могут закрывать предприятия.

