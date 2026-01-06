По материалам СБУ осуждена еще одна агент ФСБ, которая наводила российские удары по Краматорску

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получила участница агентурной сети ФСБ, которую разоблачили в октябре 2024 года в Донецкой области.

Как установило расследование, злоумышленница наводила по Краматорску и его окрестностям комбинированные атаки рашистов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Среди основных "целей", по которым она корректировала обстрелы, были запасные командные пункты, склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии ВСУ.

По данным следствия, задание врага выполняла 54-летняя местная библиотекарь, которую рашисты завербовали через ее знакомую из РФ.

Чтобы получить разведданные, женщина обходила прифронтовую местность и фиксировала на телефонную камеру локации украинских войск.

Собранную информацию она мессенджером передавала куратору от ФСБ, личность которого установлена контрразведкой Службы безопасности.

Сотрудники СБУ задержали агентку по месту жительства. Во время обысков у нее изъят смартфон с доказательствами ее сотрудничества с РФ

По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Смотрите также: Ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу поразили дроны СБУ в России, - источники. ВИДЕО