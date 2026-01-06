За матеріалами СБУ засуджено ще одну агентку ФСБ, яка наводила російські удари по Краматорську

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала учасниця агентурної мережі ФСБ, яку викрили у жовтні 2024 року на Донеччині.

Як встановило розслідування, зловмисниця наводила по Краматорську та його околицях комбіновані атаки рашистів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Серед основних "цілей", по яких вона коригувала обстріли, були запасні командні пункти, склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії ЗСУ.

За даними слідства, завдання ворога виконувала 54-річна місцева бібліотекарка, яку рашисти завербували через її знайому з РФ.

Щоб отримати розвіддані, жінка обходила прифронтову місцевість і фіксувала на телефонну камеру локації українських військ.

Зібрану інформацію вона месенджером передавала кураторові від ФСБ, особу якого встановлено контррозвідкою Служби безпеки.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами її співпраці з РФ

За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Служба безпеки і Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок.

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