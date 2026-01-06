РУС
Новости Украинское производство
Триумф украинского бренда "Хани Баджер" в международном конкурсе

Новости компаний

В 2025 году продукция компании "Хани Баджер" завоевала две награды в самом престижном мировом конкурсе алкогольных брендов в Сан-Франциско World Spirits Competition.

Украинская наливка была впервые представлена в категории – фруктовые ликеры. Компания "Хани Баджер" получила приз Double Gold за наливку из черной смородины, созданную по рецепту, записанному от старожилов Карпат. Это первый случай, когда мировые эксперты дали высшую оценку напитку, демонстрирующему украинский фруктово-ягодный стиль, основанный на национальных традициях и использовании местного сырья, сообщает Цензор.НЕТ.

Зато награду Gold компания получила в самом требовательном сегменте соревнования – среди премиальных джинов. Напиток U.Gin Kyiv Dry, изготовленный на основе отечественных ингредиентов из ягод можжевельника и пряностей, демонстрирует бескомпромиссное качество и натуральность, присущие философии бренда "Хани Баджер".

Победителями конкурса World Spirits Competition стали наливка из черной смородины и U.Gin Kyiv Dry.
Основатели компании Юлия Каленская и Артем Скубенко использовали идеальную формулу успеха – локальное сырье плюс местные рецепты, то есть лучшие украинские ягоды и фрукты и аутентичная украинская рецептура. Семейное предприятие, основанное в 2015 году, уверенно удерживает позиции на внутреннем и экспортном рынке, а также планирует расширение коллекции напитков. Компания создает собственную карту Украины от бренда "Хани Баджер", где каждый регион представлен своими традиционными алкогольными напитками.

Читайте также: В Украине за годы большой войны открылось около 70 новых винодельческих предприятий

Молодые предприниматели организовали производство именно в Украине: создали производственный цех, получили лицензии, арендовали и посадили собственные сады, а вскоре успешно вышли на отечественный и международный рынок. Главная концепция – собрать коллекцию старинных рецептов со всех регионов Украины. Компания инвестирует в развитие региональной экономики, создает рабочие места, поддерживает украинское фермерство, а с первых дней большой войны оказывает финансовую поддержку Силам обороны Украины.

Юлия Каленская и Артем Скубенко.
Получив награды San Francisco World Spirits Competition, компания Honey Badger демонстрирует миру наливки и настойки как страницу украинского крафтового искусства и одновременно формирует положительный имидж Украины.

Ранее сообщалось, что в США российские вина сняли с конкурса World Spirits Competition, проходившего в Сан-Франциско, из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину.

Топ комментарии
+6
А тепер ціну озвучуйте. Бо український крафтт поступово перетнув цінову межу світових брендів з сотнями років історії. Якось дивно.
06.01.2026 20:30 Ответить
+5
Цікаво, вакантні посади дегустаторів у компанії ще є...?
06.01.2026 20:36 Ответить
+4
Поддержать отечественного производителя...
Незамедлительно
Даже если то произвел он отвратительно
Ему простительно

Если не безразлична
Страна родная тебе
Ты поучаствовать лично
Должен в своем судьбе

Купи говно
06.01.2026 20:45 Ответить
А тепер ціну озвучуйте. Бо український крафтт поступово перетнув цінову межу світових брендів з сотнями років історії. Якось дивно.
06.01.2026 20:30 Ответить
Вы знаете, я как-то зашёл в магазин спросил джин. Летом беру "Сапфир Бомбея". С хорошим тоником хватает надолго. Предложили наш украинский. По такой цене что я аж прикурил. Не верю , чтобы наши которые только начали это делать, были лучше оригинала
показать весь комментарий
06.01.2026 20:41 Ответить
Поддержать отечественного производителя...
Незамедлительно
Даже если то произвел он отвратительно
Ему простительно

Если не безразлична
Страна родная тебе
Ты поучаствовать лично
Должен в своем судьбе

Купи говно
06.01.2026 20:45 Ответить
Так це про парашу
06.01.2026 20:53 Ответить
Та заміни парашу на Україну і отримаєш один в один про нашу реальність
показать весь комментарий
06.01.2026 20:55 Ответить
Я не міняю Україну на парашу
06.01.2026 20:58 Ответить
Не міняєш??? Ти як отой цвях,,,,🤣🤣🤣але з гівна
06.01.2026 21:05 Ответить
Та це ти тут гівно на вентилятор днями накидуєш, пий свою путінку, не відволікайся
06.01.2026 21:08 Ответить
Видно відразу поціновувача крафту і мабуть, професійного сомельє
06.01.2026 21:00 Ответить
Ти звик брагу дудлити, аби багато-відрами,звісно перемога на міжнародному конкурсі не авторитет.Або від імпотентської заздрості - аж смердить кацапологікою.
06.01.2026 21:00 Ответить
О ти вузьколобий 🤣🤣🤣🤣🤣
06.01.2026 21:02 Ответить
І я про це. Зараз головне це етикетка і якийсь шкандаль утворити щоб люди не забули.
06.01.2026 20:47 Ответить
А потім буде як із "Немірофффф"
06.01.2026 20:54 Ответить
Ви для початку подивіться ціни на крафтовий джин виробництва інших країн. Є джин за 150 грн українського вир-ва, а так все решта діло смаку.
06.01.2026 20:57 Ответить
Чесно кажучи, такий я боюсь купувати. Можливо це забобон. Але ...
06.01.2026 21:01 Ответить
Цікаво, вакантні посади дегустаторів у компанії ще є...?
06.01.2026 20:36 Ответить
Понюхать дають
06.01.2026 20:47 Ответить
тогда лучше начальником склада
06.01.2026 20:49 Ответить
🤣🤣ну ти глянь на ці хитрі та лукаві морди....і думаєш їм потрібен начальник???навіть складу
06.01.2026 20:51 Ответить
дети.
Транспортного цеха. Начальником транспортного цеха.
Классика
06.01.2026 21:08 Ответить
 
 