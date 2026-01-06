Триумф украинского бренда "Хани Баджер" в международном конкурсе

Новости компаний

В 2025 году продукция компании "Хани Баджер" завоевала две награды в самом престижном мировом конкурсе алкогольных брендов в Сан-Франциско World Spirits Competition.

Украинская наливка была впервые представлена в категории – фруктовые ликеры. Компания "Хани Баджер" получила приз Double Gold за наливку из черной смородины, созданную по рецепту, записанному от старожилов Карпат. Это первый случай, когда мировые эксперты дали высшую оценку напитку, демонстрирующему украинский фруктово-ягодный стиль, основанный на национальных традициях и использовании местного сырья, сообщает Цензор.НЕТ.

Зато награду Gold компания получила в самом требовательном сегменте соревнования – среди премиальных джинов. Напиток U.Gin Kyiv Dry, изготовленный на основе отечественных ингредиентов из ягод можжевельника и пряностей, демонстрирует бескомпромиссное качество и натуральность, присущие философии бренда "Хани Баджер".

Победители конкурса World Spirits Competition наливка из черной смородины и U.Gin Kyiv Dry.

Основатели компании Юлия Каленская и Артем Скубенко использовали идеальную формулу успеха – локальное сырье плюс местные рецепты, то есть лучшие украинские ягоды и фрукты и аутентичная украинская рецептура. Семейное предприятие, основанное в 2015 году, уверенно удерживает позиции на внутреннем и экспортном рынке, а также планирует расширение коллекции напитков. Компания создает собственную карту Украины от бренда "Хани Баджер", где каждый регион представлен своими традиционными алкогольными напитками.

Молодые предприниматели организовали производство именно в Украине: создали производственный цех, получили лицензии, арендовали и посадили собственные сады, а вскоре успешно вышли на отечественный и международный рынок. Главная концепция – собрать коллекцию старинных рецептов со всех регионов Украины. Компания инвестирует в развитие региональной экономики, создает рабочие места, поддерживает украинское фермерство, а с первых дней большой войны оказывает финансовую поддержку Силам обороны Украины.

Юлия Каленская и Артем Скубенко.

Получив награды San Francisco World Spirits Competition, компания Honey Badger демонстрирует миру наливки и настойки как страницу украинского крафтового искусства и одновременно формирует положительный имидж Украины.

Ранее сообщалось, что в США российские вина сняли с конкурса World Spirits Competition, проходившего в Сан-Франциско, из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину.