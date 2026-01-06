Тріумф українського бренду "Хані Баджер" у міжнародному конкурсі

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2025 року продукція компанії "Хані Баджер" виборола дві нагороди у найпрестижнішому світовому конкурсі алкогольних брендів у Сан-Франциско World Spirits Competition.

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Українська наливка була вперше представлена у категорії – фруктові лікери. Компанія "Хані Баджер" здобула приз Double Gold за наливку з чорної смородини, створену за рецептом, записаним від старожилів Карпат. Це вперше світові експерти надали найвищу оцінку напою, який демонструє український фруктово-ягідний стиль, що ґрунтується на національних традиціях і використанні місцевої сировини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Натомість нагороду Gold компанія здобула у найбільш вибагливому сегменті змагання – серед преміальних джинів. Напій U.Gin Kyiv Dry, виготовлений на базі вітчизняних інгредієнтів з ягід ялівцю і прянощів, демонструє безкомпромісну якість і натуральність, притаманні філософії бренду "Хані Баджер".

Переможці конкурсу World Spirits Competition наливка з чорної смородини та U.Gin Kyiv Dry.

Засновники компанії Юлія Каленська та Артем Скубенко використали ідеальну формулу успіху – локальна сировина плюс місцеві рецепти, тобто найкращі українські ягоди і фрукти та автентична українська рецептура. Родинне підприємство, засноване 2015 року, впевнено тримає позиції на внутрішньому та експортному ринку, а також планує розширення колекції напоїв. Компанія створює власну карту України від бренду "Хані Баджер", де кожен регіон представлений власними традиційними алкогольними напоями.

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Молоді підприємці організували виробництво саме в Україні: створили виробничий цех, здобули ліцензії, орендували і посадили власні сади, а невдовзі успішно вийшли на вітчизняний та міжнародний ринок. Головна концепція – зібрати колекцію старовинних рецептів з усіх регіонів України. Компанія інвестує у розвиток регіональної економіки, створює робочі місця, підтримує українське фермерство, а з перших днів великої війни надає фінансову підтримку Силам оборони України.

Юлія Каленська та Артем Скубенко.

Здобувши нагороди San Francisco World Spirits Competition, компанія Honey Badger демонструє світові наливки та настоянки як сторінку українського крафтового мистецтва і водночас формує позитивний імідж України.

Раніше повідомлялося, що у США російські вина зняли з конкурсу World Spirits Competition, що проходив у Сан-Франциско, через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.