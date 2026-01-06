Тріумф українського бренду "Хані Баджер" у міжнародному конкурсі
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2025 року продукція компанії "Хані Баджер" виборола дві нагороди у найпрестижнішому світовому конкурсі алкогольних брендів у Сан-Франциско World Spirits Competition.
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Українська наливка була вперше представлена у категорії – фруктові лікери. Компанія "Хані Баджер" здобула приз Double Gold за наливку з чорної смородини, створену за рецептом, записаним від старожилів Карпат. Це вперше світові експерти надали найвищу оцінку напою, який демонструє український фруктово-ягідний стиль, що ґрунтується на національних традиціях і використанні місцевої сировини, повідомляє Цензор.НЕТ.
Натомість нагороду Gold компанія здобула у найбільш вибагливому сегменті змагання – серед преміальних джинів. Напій U.Gin Kyiv Dry, виготовлений на базі вітчизняних інгредієнтів з ягід ялівцю і прянощів, демонструє безкомпромісну якість і натуральність, притаманні філософії бренду "Хані Баджер".
Засновники компанії Юлія Каленська та Артем Скубенко використали ідеальну формулу успіху – локальна сировина плюс місцеві рецепти, тобто найкращі українські ягоди і фрукти та автентична українська рецептура. Родинне підприємство, засноване 2015 року, впевнено тримає позиції на внутрішньому та експортному ринку, а також планує розширення колекції напоїв. Компанія створює власну карту України від бренду "Хані Баджер", де кожен регіон представлений власними традиційними алкогольними напоями.
Молоді підприємці організували виробництво саме в Україні: створили виробничий цех, здобули ліцензії, орендували і посадили власні сади, а невдовзі успішно вийшли на вітчизняний та міжнародний ринок. Головна концепція – зібрати колекцію старовинних рецептів з усіх регіонів України. Компанія інвестує у розвиток регіональної економіки, створює робочі місця, підтримує українське фермерство, а з перших днів великої війни надає фінансову підтримку Силам оборони України.
Здобувши нагороди San Francisco World Spirits Competition, компанія Honey Badger демонструє світові наливки та настоянки як сторінку українського крафтового мистецтва і водночас формує позитивний імідж України.
Раніше повідомлялося, що у США російські вина зняли з конкурсу World Spirits Competition, що проходив у Сан-Франциско, через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.
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