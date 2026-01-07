"Программа поддержки жителей прифронтовых регионов включает помощь в закупке дров", - вице-премьер-министр Кулеба

Жители прифронтовых общин, перечисленные в Приказе №376 Министерства развития громад и территорий, могут получить денежную помощь на закупку дров для отопительного сезона. Выделение домохозяйствам 19400 гривен на закупку дров касается жителей более 200 общин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад Алексей Кулеба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Что такое прифронтовые регионы? Есть 376-й приказ нашего министерства, который регулирует в принципе, какие громады или населенные пункты входят в этот приказ. Как они будут туда транспортированы? Этим занимается областная военная администрация, ниже – районная военная администрация и громады. Именно они ответственны за то, чтобы организовать транспортировку. Третье – нужно ли это? Там живут люди, там живут украинцы и, конечно, они нуждаются в помощи. Не оказать им эту помощь невозможно, поэтому да, это делается, да, это нужно", – отметил Кулеба.

Читайте также: Агентство восстановления заявило об экономии более 13 миллиардов бюджетных средств в этом году. На чем удалось сэкономить? ФОТО

Отвечая на вопрос журналиста, идет ли речь только о 10-километровой прифронтовой зоне, вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что речь идет о том, что это не только 10 километров недалеко от линии фронта. Ведь речь идет обо всех тех громадах, которые входят в 376-й приказ Минразвития.

"Это важно. 376-й приказ определяет наше министерство по запросу от областных военных администраций и от военных, которые определяют зоны активных боевых действий и зоны возможных боевых действий. Это не только 10-километровая зона, это могут быть другие громады, это распространяется именно на них. Там, в десяти областях, которые входят в этот приказ, живет очень большое количество людей, не менее 5,5 миллиона человек", - рассказал Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что правительство совместно с международными партнерами предоставит жителям прифронтовых территорий единовременную денежную помощь на приобретение твердого топлива, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Предусмотрена выплата на одно домохозяйство в сумме 19 400 гривен.

Читайте: Свириденко пообещала выделить 1 миллиард для почти сотни прифронтовых громад

Напомним, в громадах в течение 2025 года восстановили более 200 школ, садиков, больниц, укрытий и системы водоснабжения. Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.