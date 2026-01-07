"Програма підтримки мешканців прифронтових регіонів включає допомогу в закупівлі дров", - віцепрем’єр-міністр Кулеба

Мешканці прифронтових громад, які перелічені у Наказі №376 Міністерства розвитку громад та територій, можуть отримати грошову допомогу на закупівлю дров для опалювального сезону. Виділення домогосподарствам 19400 гривень на закупівлю дров стосується мешканців понад 200 громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю виданню "Економічна правда" розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

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"Що таке прифронтові регіони? Є 376-й наказ нашого міністерства, який регулює в принципі, які громади або населені пункти входять до цього наказу. Як вони будуть туди транспортовані? Цим займається обласна військова адміністрація, нижче – районна військова адміністрація і громади. Саме вони відповідальні за те, щоб організувати транспортування. Третє – чи потрібно це? Там живуть люди, там живуть українці і, звичайно, вони потребують допомоги. Не надати їм цю допомогу неможливо, тому так, це робиться, так, це потрібно", - зазначив Кулеба.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи йдеться лише про 10-кілометрову прифронтову зону, віцепремєр-міністр Олексій Кулеба зауважив, що йдеться про те, що це не тільки 10 кілометрів неподалік лінії фронту. Адже йдеться про всі ті громади, які входять у 376-й наказ Мінрозвитку.

"Це важливо. 376-й наказ визначає наше міністерство за запитом від обласних військових адміністрацій і від військових, які визначають зони активних бойових дій і зони можливих бойових дій. Це не тільки 10-кілометрова зона, це можуть бути інші громади, це розповсюджується саме на них. Там, у десятьох областях, які входять у цей наказ, живе дуже велика кількість людей, не менше 5,5 мільйона людей", - розповів Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялось, що уряд спільно з міжнародними партнерами надасть мешканцям прифронтових територій одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива, щоб підготуватися до опалювального сезону. Передбачена виплата на одне домогосподарство у сумі 19 400 гривень.

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Нагадаємо, у громадах протягом 2025 року відновили понад 200 шкіл, садочків, лікарень, укриттів та системи водопостачання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба.