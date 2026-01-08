Офицеры армии РФ с "кадыровцами" наладили контрабанду оружия через оккупированный Крым, - Inform Napalm

Из зоны боевых действий во временно оккупированный Крым россияне поставляют контрабандное оружие, которое далее поступает на "черные рынки" в регионы РФ, а также в страны Европы, Западной Азии и Африки. К этому также привлекают "теневой флот" РФ.

Об этом свидетельствуют данные расследования InformNapalm и хакерской группы 256 Кибер Штурмовая Дивизия, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, хакеры взломали аккаунты российских офицеров, среди которых майор Евгений Дмитриев — командир взвода российской штурмовой роты "Шторм V" 291-го гвардейского мотострелкового полка (42-я МСД, 58-я общевойсковая армия), которая в настоящее время действует на Запорожском направлении.

Были также раскрыты факты сотрудничества российских офицеров с представителями кадыровского батальона "Восток-Ахмат" по нелегальной продаже оружия.

Детали

Так, согласно полученным данным, на Запорожском и Херсонском направлениях временно оккупированных территорий есть стабильный "график работы" конкретных смен Росгвардии на блокпостах трассы Р-280 на участках Бердянск – Мелитополь – Чонгар – Симферополь, которые пропускают подозрительные грузы либо вообще без осмотра (услуга для постоянных и проверенных клиентов), либо за вознаграждение закрывают глаза на несоответствие документов тому, что на самом деле транспортируется.

Координируют эти схемы офицеры 46 ОБрОП, которое на 99% состоит из представителей Чечни и Дагестана. Основная база их дислоцирована в Аскании Новой и прилегающих населенных пунктах Херсонщины, но руководящий личный состав также рассредоточен в Ильинке, Новотроицком, Чаплинке и Каланчаке.

"Ахмат" и "Эспаньола"

У кадыровцев в определенный момент появились конкуренты на рынке нелегального оборота оружия – российская группировка "Эспаньола", состоявшая из футбольных ультрас и праворадикалов.

В декабре 2025 года основателя и лидера группировки, Станислава Орлова с позывным "Испанец", застрелили на его даче в садовом товариществе "Флотское" в Севастополе. По основной версии, причиной стали конфликты с другими преступными группами и силовиками в использовании логистических маршрутов через оккупированный Крым для вывоза оружия из зоны боевых действий.

Майор Дмитриев

К схемам контрабанды оружия в сотрудничестве с кадыровцами был активно привлечен майор Евгений Дмитриев, занимавший должность командира взвода штурмовой роты "Шторм V" 291 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии, 58 общевойсковой армии, ведущей боевые действия на Запорожском направлении.

На войну против Украины он попал после колонии строгого режима, куда в августе 2023 года суд Владикавказа отправил его за сбыт наркотических средств в крупном размере.

291 гвардейский мотострелковый полк (мсп) ВС РФ, в который входит штурмовая рота Дмитриева, воюет преимущественно на Запорожском направлении – в районе Орехова, Токмака и Работино – в составе 42 гвардейской мотострелковой дивизии 58 армии группировки "Днепр".

В 2023-2024 годах полк был одним из основных подразделений в боях вокруг Работино. Сейчас он вместе с другими частями 58 армии продолжает боевые действия на Ореховском направлении.

Пункт постоянной дислокации полка (воинской части 43057) расположен в городе Владикавказ Республики Северная Осетия – Алания, а временной – в селе Дунаевка Приазовского района Запорожской области.

Перехваченные переписки свидетельствуют, что личный состав неоднократно жаловался на командира полка, подполковника Година Антона Робертовича (1987 г. р.), как на коррупционера и "циничного мясника", не считающегося с потерями.

Как рассказывает Дмитриев в переписке с товарищем, это пример типичного командира, ключевой чертой которого является страх ответственности перед вышестоящим начальством, перекладывание вины на подчиненных и стремление "закрывать отчеты" любой ценой.

Как работает схема?

InformNapalm отмечает, что среди российских офицеров, командующих штурмовыми подразделениями на передовой, распространена практика завышать потери автоматов во время штурмов или вообще отправлять на штурм бойцов без их штатного оружия.

Бойцам обычно говорят, чтобы они "добыли оружие в бою". А автомат, который остается на позиции, списывается по схеме. Так получают дополнительное оружие, которое впоследствии можно продать.

"Другой, не менее типичный вариант – так называемое "трофейное" оружие или боеприпасы, найденные в районах активных боевых действий, о которых просто не отчитываются. Чаще всего речь идет о имуществе смежных подразделений.

Свежие перехваты Сил обороны Украины в зоне ответственности российского 291 полка также подтверждали: отправлять на штурм с минимальным боекомплектом или без него там давно стало нормой", – говорится в материале.

Уже летом 2024 года Дмитриев начал активно сотрудничать с кадыровцами из батальона "Ахмат-Восток".

"Кроме финансовой составляющей, Дмитриева соблазнили гарантии безопасности, ведь благодаря коррупционным связям кадыровцы всегда имели возможность предупредить друг друга и людей в схеме о внезапных проверках контрразведки, ФСБ или Следственного комитета, которые регулярно работают в их зоне ответственности и под видом покупателей ищут желающих продать оружие.

Так же кадыровцам и их сообщникам из офицеров ВС РФ не страшны усиленные досмотры военного транспорта на админгранице временно оккупированной Херсонской области и Крыма, ведь о "зеленом коридоре" договорено заранее", - рассказали расследователи.

Кадыровцы

Основным контактом Дмитриева в продаже оружия является Назиб Раджабов из батальона "Восток-Ахмат", который также подчинен 291 полку и находится на том же участке в районе Орехова.

Расследователи обнародовали пример переписки между Назиром и майором Дмитриевым. Оружие от Дмитриева забирал либо сам Назир, либо его доверенные люди, например, командир взвода разведки "Восток-Ахмат" Али "Нохчо" Осмаєв.

В течение года майор Дмитриев заметно улучшил свое финансовое положение, покупал дорогие вещи и одежду.

Интенсивные бои на направлении существенно облегчали схемы со списанием оружия.

Так, 11 июня 2024 года Дмитриев получил на подразделение десять АК-12 с боекомплектом, а уже 25.06.2024 сдал три АК-12 и один трофейный АК-74, имея на руках шесть "списанных" автоматов для продажи. При этом он не забывал делиться с исполняющим обязанности начальника службы РАО (ракетно-артиллерийского вооружения) – Д. Тимошиным, который получал 200 долларов за каждый "списанный" автомат, и начальником склада Д. Ровенским, который получал 50 долларов с каждой единицы оружия.

В мае 2025 года его командировали из штурмовой роты 291 полка (воинская часть 43057) сначала в воинскую часть 41830, дислоцированную в селе Терпение Мелитопольского района Запорожской области, а затем – он получил задание прибыть в распоряжение 121 военного следственного отдела Следственного комитета России в Донецке для выполнения служебных заданий его руководителя. На данный момент это его текущая работа.

Рейды правоохранителей

После обращений "неравнодушных" граждан 12 декабря 2025 года ФСБ, полиция и Росгвардия провели рейд, задержав 169 человек из 53 регионов России, причастных к незаконному обороту оружия. Среди изъятого – пулеметы, автоматы, гранатометы, винтовки, мины, около 220 тысяч патронов, а также значительные объемы тротила и пороха.

Однако сам Дмитриев и его сообщники из "Восток-Ахмат" пока не были задержаны.

Читайте: Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы в Керчи, Ялте, Саках и Евпатории