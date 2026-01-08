Офіцери армії РФ з "кадирівцями" налагодили контрабанду зброї через окупований Крим, - Inform Napalm

Із зони бойових дій до тимчасово окупованого Криму росіяни постачають контрабандну зброю, яка далі йде на "чорні ринки" в регіони РФ, а також до країн Європи, Західної Азії та Африки. До цього також залучають "тіньовий флот" РФ.

Про це свідчать дані розслідування InformNapalm та хакерської групи 256 Кібер Штурмова Дивізія, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, хакери зламали акаунти російських офіцерів серед яких майор Євгеній Дмітрієв — командир взводу російської штурмової роти "Шторм V" 291-го гвардійського мотострілецького полку (42-га МСД, 58-ма загальновійськова армія), що наразі діє на Запорізькому напрямку.

Було також викрито факти співпраці російських офіцерів з представниками кадирівського батальйону "Восток-Ахмат" щодо нелегального збуту зброї.

Деталі

Так, згідно з отриманими даними, на Запорізькому та Херсонському напрямках тимчасово окупованих територій є стабільний "графік роботи" конкретних змін Росгвардії на блокпостах траси Р-280 на ділянках Бердянськ – Мелітополь – Чонгар – Сімферополь, які пропускають підозрілі вантажі або взагалі без огляду (послуга для постійних і перевірених клієнтів), або за винагороду закривають очі на невідповідність документів тому, що насправді транспортується.

Координують ці схеми офіцери 46 ОБрОП, яке на 99% складається із представників Чечні й Дагестану. Основна база їх дислокована в Асканії Новій і прилеглих населених пунктах Херсонщини, але керівний особовий склад також розосереджений в Ільїнці, Новотроїцькому, Чаплинці й Каланчаку.

"Ахмат" та "Еспаньйола"

У кадирівців в певний момент з'явились конкуренти на ринку нелегального обігу зброї – російське угруповання "Еспаньйола", яке складалось з футбольних ультрас і праворадикалів.

У грудні 2025 року засновника і лідера угруповання, Станіслава Орлова з позивним "Іспанець", застрелили на його дачі у садовому товаристві "Флотське" у Севастополі. За основною версією, причиною стали конфлікти з іншими злочинними групами та силовиками у використанні логістичних маршрутів через окупований Крим для вивезення зброї із зони бойових дій.

Майор Дмітрієв

До схем контрабанди зброї у співпраці з кадирівцям був активно залучений майор Євгеній Дмітрієв, який обіймав посаду командира взводу штурмової роти "Шторм V" 291 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії, 58 загальновійськової армії, що веде бойові дії на Запорізькому напрямку.

На війну проти України він потрапив після колонії суворого режиму, куди у серпні 2023 року суд Владикавказу відправив його за збут наркотичних засобів у великому розмірі.

291 гвардійський мотострілецький полк (мсп) ЗС РФ, куди входить штурмова рота Дмітрієва, воює переважно на Запорізькому напрямку – в районі Оріхова, Токмака та Роботиного – у складі 42 гвардійської мотострілецької дивізії 58 армії угруповання "Днепр".

У 2023-2024 роках полк був одним з основних підрозділів у боях навколо Роботиного. Зараз він разом з іншими частинами 58 армії продовжує бойові дії на Оріхівському напрямку.

Пункт постійної дислокації полку (військової частини 43057) розташований у місті Владикавказ Республіки Північна Осетія – Аланія, а тимчасової – у селі Дунаївка Приазовського району Запорізької області.

Перехоплені листування свідчать, що особовий склад неодноразово скаржився на командира полку, підполковника Година Антона Робертовича (1987 р. н.), як корупціонера і "цинічного м’ясника", що не рахується з втратами.

Як розповідає Дмітрієв у листуваннях з товаришем, це приклад типового командира, ключовою рисою якого є страх відповідальності перед вищим начальством, перекладання провини на підлеглих і прагнення "закривати звіти" за будь-яку ціну.

Як працює схема?

InformNapalm зазначає, що серед російських офіцерів, які командують штурмовими підрозділами на передовій поширена практика завищувати втрати автоматів під час штурмів, або взагалі відправляти на штурм бійців без їх штатної зброї.

Бійцям зазвичай кажуть, щоб вони "дістали зброю в бою". А автомат, який лишається на позиції, списується за схемою. Так отримують додаткову зброю, яку згодом можна продати.

"Інший, не менш типовий варіант – так звана "затрофеєна" зброя чи боєприпаси, знайдені в районах активних бойових дій, про які просто не звітують. Найчастіше йдеться про майно суміжних підрозділів.

Свіжі перехоплення Сил оборони України у зоні відповідальності російського 291 полку також підтверджували: відправляти на штурм із мінімальним боєкомплектом або без нього там давно стало нормою", - йдеться в матеріалі.

Вже влітку 2024 року Дмітрієв почав активно співпрацювати із кадирівцями з батальйону "Ахмат-Восток".

"Окрім фінансової компоненти Дмітрієва спокусили гарантії безпеки, адже завдяки корупційним зв’язкам, кадирівці завжди мали можливість попередити один одного і людей у схемі про раптові перевірки контррозвідки, ФСБ або Слідчого комітету, які регулярно працюють у їхній зоні відповідальності та під виглядом покупців шукають охочих продати зброю.

Так само кадирівцям та їхнім спільникам з офіцерів ЗС РФ не страшні посилені огляди військового транспорту на адмінмежі тимчасово окупованої Херсонської області та Криму, адже про "зелений коридор" домовлено заздалегідь", - розповіли розслідувачі.

Кадирівці

Основним контактом Дмітрієва у продажі зброї є Назіб Раджабов із батальйону "Восток-Ахмат", що також підпорядкований 291 полку й знаходиться на тій же ділянці в районі Оріхова.

Розслідувачі оприлюднили приклад листування між Назіром і майором Дмітрієвим. Зброю від Дмітрієва забирав або сам Назір, або його довірені люди, наприклад, командир взводу розвідки "Восток-Ахмат" Алі "Нохчо" Осмаєв.

Протягом року майор Дмітрієв помітно покращив своє фінансове становище, купував дорогі речі та одяг.

Інтенсивні бої на напрямку суттєво полегшували схеми зі списанням зброї.

Так, 11 червня 2024 року Дмітрієв отримав на підрозділ десять АК-12 з боєкомплектом, а вже 25.06.2024 здав три АК-12 і один затрофеєний АК-74, маючи на руках шість "списаних" автоматів для продажу. При цьому, він не забував ділитися з виконуючим обов’язки начальника служби РАО (ракетно-артилерійського озброєння) – Д. Тимошиним, який отримував 200 доларів за кожен "списаний" автомат і начальником складу Д. Ровенським, який мав 50 доларів з кожної одиниці зброї.

У травні 2025 року його відрядили зі штурмової роти 291 полку (військова частина 43057) спочатку до військової частини 41830, дислокованої у селі Терпіння Мелітопольського району Запорізької області, а потім – він отримав завдання прибути в розпорядження 121 військового слідчого відділу Слідчого комітету Росії у Донецьку для виконання службових завдань його керівника. Станом на зараз це є його поточна робота.

Рейди правоохоронців

Після звернень "небайдужих" громадян 12 грудня 2025 року ФСБ, поліція та Росгвардія провели рейд, затримавши 169 осіб із 53 регіонів Росії, причетних до незаконного обігу зброї. Серед вилученого – кулемети, автомати, гранатомети, гвинтівки, міни, близько 220 тисяч набоїв, а також значні обсяги тротилу й пороху.

Проте сам Дмітрієв та його спільники з "Восток-Ахмат" поки не були затримані.

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