Окупований Крим під атакою дронів: вибухи у Керчі, Ялті, Саках та Євпаторії

Вночі та під ранок 8 січня у Криму зафіксували вибухи та активність дронів у Радянському, Нижньогорському, Кіровському районах, Феодосії та Керчі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на кримські телеграм-канали.

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Зокрема, вибухи та прольоти дронів спостерігалися у Радянському, Нижньогорському, Кіровському районах, а також у Феодосії та Керчі, де чутно роботу російської ППО. Також у мережі в'явилося фото воронки у Радянському районі, ймовірно від падіння безпілотника.

Реактивні БпЛА над Ялтою та вибухи з боку Керченського мосту.

Над Ялтою було зафіксовано прольоти реактивних БПЛА: "над морем їх намагаються перехопити російські винищувачі". Потужні вибухи неодноразово лунали в районі міст Саки та Євпаторія. А о 7:30 за місцевим часом знову було чути вибух у Керчі з боку Кримського мосту

У кримських пабліках повідомляли про тимчасове припинення роботи морського пасажирського транспорту в Севастополі.

У своєму ранковому зведенні Міністерство оборони РФ повідомило, що над територією Криму було збито 14 українських БПЛА.

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