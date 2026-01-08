Крым под обстрелом дронов: взрывы в Керчи, Ялте, Саках и Евпатории

Ночью и под утро 8 января в Крыму зафиксировали взрывы и активность дронов в Советском, Нижнегорском, Кировском районах, Феодосии и Керчи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

В частности, взрывы и пролеты дронов наблюдались в Советском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в Феодосии и Керчи, где слышна работа российской ПВО. Также в сети появилось фото воронки в Советском районе, вероятно от падения беспилотника.

Реактивные БПЛА над Ялтой и взрывы со стороны Керченского моста.

Над Ялтой были зафиксированы пролеты реактивных БПЛА: "над морем их пытаются перехватить российские истребители". Мощные взрывы неоднократно раздавались в районе городов Саки и Евпатория. А в 7:30 по местному времени снова был слышен взрыв в Керчи со стороны Крымского моста

В крымских пабликах сообщали о временном прекращении работы морского пассажирского транспорта в Севастополе.

В своей утренней сводке Министерство обороны РФ сообщило, что над территорией Крыма было сбито 14 украинских БПЛА.

