Крым под обстрелом дронов: взрывы в Керчи, Ялте, Саках и Евпатории

Ночные взрывы в Крыму: активность дронов и работа ПВО РФ

Ночью и под утро 8 января в Крыму зафиксировали взрывы и активность дронов в Советском, Нижнегорском, Кировском районах, Феодосии и Керчи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

В частности, взрывы и пролеты дронов наблюдались в Советском, Нижнегорском, Кировском районах, а также в Феодосии и Керчи, где слышна работа российской ПВО. Также в сети появилось фото воронки в Советском районе, вероятно от падения беспилотника. 

Реактивные БПЛА над Ялтой и взрывы со стороны Керченского моста.

Над Ялтой были зафиксированы пролеты реактивных БПЛА: "над морем их пытаются перехватить российские истребители". Мощные взрывы неоднократно раздавались в районе городов Саки и Евпатория. А в 7:30 по местному времени снова был слышен взрыв в Керчи со стороны Крымского моста

В крымских пабликах сообщали о временном прекращении работы морского пассажирского транспорта в Севастополе.

В своей утренней сводке Министерство обороны РФ сообщило, что над территорией Крыма было сбито 14 украинских БПЛА.

Крым (26561) Феодосия (181) Ялта (341) дроны (5924)
08.01.2026 10:17 Ответить
каміння з неба
08.01.2026 10:20 Ответить
Добрі дрони очищують світ от сквєрни.
08.01.2026 10:27 Ответить
Спокойно, Крым это Украина, просто там надо маленько навести марафет...
08.01.2026 10:32 Ответить
Палати та вибухати має всі ТОТ, щоденно та цілодобово !! Бажали камені з неба ,то отримуйте !!))
08.01.2026 10:57 Ответить
 
 