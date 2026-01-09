Россияне атакуют беспилотниками Одессу
Сегодня, 9 января, российские войска запустили беспилотники по Одессе, в городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В городе громко! Одесса под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в безопасных местах", - написал он.
Пока подробности атаки не сообщаются.
