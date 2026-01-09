РУС
Россияне атакуют беспилотниками Одессу

В Одессе раздаются взрывы

Сегодня, 9 января, российские войска запустили беспилотники по Одессе, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В городе громко! Одесса под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Пока подробности атаки не сообщаются.

Читайте также: Ударами по Одессе Россия хочет перерезать экономическую артерию Украины, - WSJ

