Россияне атакуют беспилотниками Одессу

Сегодня, 9 января, российские войска запустили беспилотники по Одессе, в городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В городе громко! Одесса под атакой вражеских БПЛА. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Пока подробности атаки не сообщаются.

