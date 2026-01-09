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Новини Обстріл Одеси Атака безпілотників на Одесу
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Росіяни атакують безпілотниками Одесу

Вибухи лунають в Одесі

Сьогодні, 9 січня, російські війська запустили безпілотники по Одесі, в місті лунають вибухи.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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"В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Наразі подробиць атаки не повідомляють.

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