Росіяни атакують безпілотниками Одесу
Сьогодні, 9 січня, російські війська запустили безпілотники по Одесі, в місті лунають вибухи.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"В місті гучно! Одеса під атакою ворожих БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.
Наразі подробиць атаки не повідомляють.
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