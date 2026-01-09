Зеленский "наехал" на местные власти, а может, нужно было контролировать своих друзей, которые вместе с министрами воровали на защите энергетики, - Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, в котором тот подчеркнул, что каждая городская администрация должна быть готова к попыткам врага полностью "отключить" города.
Об этом нардеп написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский решил наехать на местные власти, в частности на Кличко, и рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты, как сейчас. В вечернем обращении он заявил: "Не нужно бежать от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Самый обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы". Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?" - задал вопрос парламентарий.
Гончаренко напомнил о масштабном коррупционном скандале в энергетике, где ключевым фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Зеленским.
"Ну, может, надо было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики? Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас? Или может все-таки не нужно было выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле? Может на это все-таки нужно было обращать внимание? Ну я так, просто набросил пару вариантов. Или все-таки виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?" - написал депутат.
- Напомним, что в вечернем видеообращении президент заявил, что Россия пользуется похолоданием и пытается как можно больше повредить энергетические объекты Украины. Он подчеркнул, что важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию.
Сьогодні, 29 липня під час спільного засідання https://parlament.ua/news/kongres-regionalnih-vlad-stvorili-v-ukraini/ Конгресу місцевих та регіональних влад та Національної ради реформ обрано голову цього органу. Ним став керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
і це, не дивуйтесь, виявились НЕ довгоносики міндичі-цукермани, а місцева обрана людьми влада
.
і щоб ноги вітром качало
.
Наслідки діянь цього шобли в Україні з ******* московським, бачить увесь Світ!!
за атаки на міста також
Ще треба у кожному месседжі згадувати про розмінований Чонгар і Маріупіль. Щоб зебидло не забувало, що вони наробили в 2019!!!
на майбутнє не майте справ з довгоносиками, вошами, гнідами та іншими інсєктами !
заїдять до смерті !!!!
.
Джерело: https://censor.net/ua/n3589316
У Зеленського буде горіти земля під ногами/ Кінець ілюзій для Шапітолію
Чекалкін +Володимир Омелян про те, де насправді сидать кращі ідеологи- менеджери РИГОзЄвлади
( Татаров та Подоляк теж знають )
до бидла йому ще рости треба
.
Як і досі в Україні в усіх "*****@лі" влади винен Порошенко, Захід і Трамп особисто, так і в Києві за все те саме винен Кличко, а очільник КМВА лише зарплату отримує та (зрідка відосики знімає, де хаїть Кличка).
Шоумени при владі, які намагаються цю владу утримати будь-яким способом - на що ще розраховувати?
Я б на його місці вже б давно від***ив в кабінеті лідара разом з єрмаком. Так щоб не було свідків.
Може б тоді і в країні було більше порядку, менше б крали, боялись...
Не виправдав Кличко покладених на нього обов'язків.
тих людей , які дійсно працюють на нашу армію , перемогу
і для людей - це
в першу чергу Порошенка , мера Дніпра - Філатова ,
мера Києва - Кличко і інших відомих людей , які вболівають
за Украіну !!
А от бубочка Зе , Єрмак і Міндіч , які обібрали Украіну до нитки
не винні ,
парадокс 😡
Сьогодні зранку по руках себе бив, аби не написати щось типу "Цвкаво як скоро влада заверещить що в обстрілі Києва винний Кличко?" Не ті, хто керують ППО, не начальник військової хай їй адміністрації, а міський голова, обраний киянами на вільних виборах абсолютною більшістю голосів?
Ну от грішний. Подумав - нащо нагнітати, і так людям важко...
Але зелень вірна собі. https://t.me/office_ua/8433 Вся ЗЕботва вже верещить, що винний Кличко. Навіть https://t.me/office_ua/8435 Зеленський вже буркнув у бік мера столиці.
Все як завжди. Якщо ворог просувається на фронті - винний ворог, а не той хто відповідає за мобілізацію та забезпечення війська. А якщо ворог обстрілює Київ - винний Кличко.