Зеленский "наехал" на местные власти, а может, нужно было контролировать своих друзей, которые вместе с министрами воровали на защите энергетики, - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, в котором тот подчеркнул, что каждая городская администрация должна быть готова к попыткам врага полностью "отключить" города.

Об этом нардеп написал в соцсети Facebook.

"Зеленский решил наехать на местные власти, в частности на Кличко, и рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты, как сейчас. В вечернем обращении он заявил: "Не нужно бежать от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Самый обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы". Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?" - задал вопрос парламентарий.

Гончаренко напомнил о масштабном коррупционном скандале в энергетике, где ключевым фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Зеленским.

"Ну, может, надо было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики? Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас? Или может все-таки не нужно было выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле? Может на это все-таки нужно было обращать внимание? Ну я так, просто набросил пару вариантов. Или все-таки виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?" - написал депутат.

Напомним, что в вечернем видеообращении президент заявил, что Россия пользуется похолоданием и пытается как можно больше повредить энергетические объекты Украины. Он подчеркнул, что важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию.

