2 672 46

Зеленский "наехал" на местные власти, а может, нужно было контролировать своих друзей, которые вместе с министрами воровали на защите энергетики, - Гончаренко

Гончаренко о наезде Зеленского на Кличко: Начните с министров, которые воровали на защите энергетики

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, в котором тот подчеркнул, что каждая городская администрация должна быть готова к попыткам врага полностью "отключить" города.

Об этом нардеп написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский решил наехать на местные власти, в частности на Кличко, и рассказать, как всем нужно работать в такие критические моменты, как сейчас. В вечернем обращении он заявил: "Не нужно бежать от проблем, а решать их, тем более когда есть ресурс для этого, как в Киеве. Самый обеспеченный финансами город Украины, и должны быть все необходимые резервные схемы". Владимир Александрович, а может вы начнете с себя?" - задал вопрос парламентарий.

Гончаренко напомнил о масштабном коррупционном скандале в энергетике, где ключевым фигурантом является бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Зеленским.

"Ну, может, надо было контролировать своих ближайших друзей, которые вместе с министрами воровали бабло на защите энергетики? Чтобы потом не было таких критических ситуаций, как сейчас? Или может все-таки не нужно было выпускать Миндича греться на солнышке в Израиле? Может на это все-таки нужно было обращать внимание? Ну я так, просто набросил пару вариантов. Или все-таки виноваты все вокруг, кроме вас, Владимир Александрович?" - написал депутат.

сообщение Гончаренко

Читайте также: Основная тактика РФ – пытаться полностью "отключить" города. Важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага, - Зеленский

  • Напомним, что в вечернем видеообращении президент заявил, что Россия пользуется похолоданием и пытается как можно больше повредить энергетические объекты Украины. Он подчеркнул, что важно, чтобы в каждой городской администрации понимали эту цель врага и готовились к полному противодействию.

Читайте также: Восстановлено отопление в 1083 жилых домах Киева, - Кличко

Автор: 

Зеленский Владимир (23333) обстрел (31233) энергетика (3002) Гончаренко (565)
Топ комментарии
+20
"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх" - проблема одна - блазень на троні.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:44 Ответить
+14
Гончаренко молодець! Браво!!!
Ще треба у кожному месседжі згадувати про розмінований Чонгар і Маріупіль. Щоб зебидло не забувало, що вони наробили в 2019!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:47 Ответить
+13
Цинічна, блть, потвора! Розставив своїх друзак по місцевим адміністраціям, відібрав левову частку місцевих бюджетів ше й нарікає.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке ПРиїхало (у презика) на тих наїхало!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:43 Ответить
29 Липня 2021,

Сьогодні, 29 липня під час спільного засідання https://parlament.ua/news/kongres-regionalnih-vlad-stvorili-v-ukraini/ Конгресу місцевих та регіональних влад та Національної ради реформ обрано голову цього органу. Ним став керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:48 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 20:49 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 20:49 Ответить
нарешті ЗЄля знайшов "шкідників народу" !
і це, не дивуйтесь, виявились НЕ довгоносики міндичі-цукермани, а місцева обрана людьми влада

.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:57 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 21:13 Ответить
Вовка після ОМАНУ - Єрмак на проводі
показать весь комментарий
09.01.2026 21:14 Ответить
а має бути "на дроті"...

і щоб ноги вітром качало

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:35 Ответить
Злодюга і зелена пошесть накрила Украіну!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:41 Ответить
"Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх" - проблема одна - блазень на троні.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:44 Ответить
Напевно, щоб вирішувати проблеми, треба щось для цього мати, трохи розуму в голові, трохи досвіду, команду спеціалістів і т д
показать весь комментарий
09.01.2026 20:55 Ответить
По перше треьа мати совість.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:14 Ответить
Звісно, не одна, але сьогодні, напевно, головна.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:02 Ответить
Проблема втікла до Ізраілю. Але не вся.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:13 Ответить
Зеленського, разом з Оманськими московітами та служками у ВРУ, карати треба, за їх злочини проти України та Українців, з 2019 року!!!
Наслідки діянь цього шобли в Україні з ******* московським, бачить увесь Світ!!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:44 Ответить
Нажаль не бачили цю зє-істоту з 2004!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:55 Ответить
за все в країні відповідає зеленський
за атаки на міста також
показать весь комментарий
09.01.2026 20:46 Ответить
Всі повинні бути на взводі - ППО не справляється а відповіді по кацапах ніякої
показать весь комментарий
09.01.2026 20:46 Ответить
Яка відповідь, у зелі бізнес на московії.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:00 Ответить
Гончаренко молодець! Браво!!!
Ще треба у кожному месседжі згадувати про розмінований Чонгар і Маріупіль. Щоб зебидло не забувало, що вони наробили в 2019!!!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:47 Ответить
А ви Льошику теж кричали браво коли він за ригіАналів та бєглого зека топив?
показать весь комментарий
09.01.2026 21:12 Ответить
іді дамой, здесь водкі нєт
показать весь комментарий
09.01.2026 21:29 Ответить
Цинічна, блть, потвора! Розставив своїх друзак по місцевим адміністраціям, відібрав левову частку місцевих бюджетів ше й нарікає.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:52 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2026 20:57 Ответить
для мене наймерзенніша викривальна психологічно оця либа Буратіни - носом й щоками закритима очима .
показать весь комментарий
09.01.2026 21:09 Ответить
Юда є Юдою, яку пику він би не одягав.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:40 Ответить
Будь ласка, хоч ви не постить тут це огідне їб@ло; мене від нього вже давно нудить.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:15 Ответить
вот що трапляється коли ви обираєте молоденького-солоденького довгоносика, а воно, курва, виростає.

на майбутнє не майте справ з довгоносиками, вошами, гнідами та іншими інсєктами !

заїдять до смерті !!!!

.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:41 Ответить
Фу бридка гидота 🤮🤮🤮
показать весь комментарий
09.01.2026 21:44 Ответить
"Наїхало" на ОБРАНУ владу,але не на своїх призначенців-посіпак!
показать весь комментарий
09.01.2026 20:54 Ответить
Мер Дніпра Філатов: 9 млрд грн в держбюджеті на дороги до Буковеля - це політичне скотство

Джерело: https://censor.net/ua/n3589316
показать весь комментарий
09.01.2026 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1dstDInhBaI https://www.youtube.com/watch?v=
У Зеленського буде горіти земля під ногами/ Кінець ілюзій для Шапітолію

Чекалкін +Володимир Омелян про те, де насправді сидать кращі ідеологи- менеджери РИГОзЄвлади

( Татаров та Подоляк теж знають )
показать весь комментарий
09.01.2026 20:56 Ответить
зеленський🤡 , таки мафіозне бидло ...
показать весь комментарий
09.01.2026 20:57 Ответить
ватно-кацапський совок !

до бидла йому ще рости треба

.
показать весь комментарий
09.01.2026 20:59 Ответить
В КМДА забрали частину повноважень і переклали їх на Військову Адміністрацію, голову якої призначає особисто ПреЗЕдент. Голова КМВА відповідає за безпеку та оборону столиці. Але у всьому винен Кличко!

Як і досі в Україні в усіх "*****@лі" влади винен Порошенко, Захід і Трамп особисто, так і в Києві за все те саме винен Кличко, а очільник КМВА лише зарплату отримує та (зрідка відосики знімає, де хаїть Кличка).
Шоумени при владі, які намагаються цю владу утримати будь-яким способом - на що ще розраховувати?
показать весь комментарий
09.01.2026 21:01 Ответить
Ось тут 100% підтримка Гончаренку.ККД(коефіцієнт корисної дії) Кличка в рази більше чим ЗЕленського.ЗЕлені ненавидять Кличка,скільки раз хотіли його замінити на свого,лояльного.Спрашувати треба спочатку з себе,а потім з друзів.Особливо з Єрмака.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:08 Ответить
У Кличка апетити скромніші ніж у зілінух, хоча він може їм усім даті пи@##.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:08 Ответить
Кличко якось стримується.
Я б на його місці вже б давно від***ив в кабінеті лідара разом з єрмаком. Так щоб не було свідків.
Може б тоді і в країні було більше порядку, менше б крали, боялись...
Не виправдав Кличко покладених на нього обов'язків.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:20 Ответить
Це клініка. Гроші у Міндіча та чебурека,по оманах розтикані,а місцева влада ліпи захист? Зі снігу,поки не розтав?
показать весь комментарий
09.01.2026 21:26 Ответить
Потужньо здриснув в Україні врятувати свою зелену дупу і звідти серить 24/7, краще ти з загубився десь.назавжди.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:35 Ответить
Ось і скасовано мораторій на забій віслюків.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:36 Ответить
ЗелеМський у своїх проц@обах при владі звинувачує
тих людей , які дійсно працюють на нашу армію , перемогу
і для людей - це
в першу чергу Порошенка , мера Дніпра - Філатова ,
мера Києва - Кличко і інших відомих людей , які вболівають
за Украіну !!
А от бубочка Зе , Єрмак і Міндіч , які обібрали Украіну до нитки
не винні ,
парадокс 😡
показать весь комментарий
09.01.2026 21:37 Ответить
https://t.me/dragonspech/9638 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ:
Сьогодні зранку по руках себе бив, аби не написати щось типу "Цвкаво як скоро влада заверещить що в обстрілі Києва винний Кличко?" Не ті, хто керують ППО, не начальник військової хай їй адміністрації, а міський голова, обраний киянами на вільних виборах абсолютною більшістю голосів?
Ну от грішний. Подумав - нащо нагнітати, і так людям важко...
Але зелень вірна собі. https://t.me/office_ua/8433 Вся ЗЕботва вже верещить, що винний Кличко. Навіть https://t.me/office_ua/8435 Зеленський вже буркнув у бік мера столиці.
Все як завжди. Якщо ворог просувається на фронті - винний ворог, а не той хто відповідає за мобілізацію та забезпечення війська. А якщо ворог обстрілює Київ - винний Кличко.
показать весь комментарий
09.01.2026 21:39 Ответить
Ну Кличко это любимая тема ещё с 19года.Тогда ещё Дубинский,Иванов и Петров к его травле подключились! Ничего не изменилось!
показать весь комментарий
09.01.2026 21:46 Ответить
 
 