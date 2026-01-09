Зеленський "наїхав" на місцеву владу, а може треба було контролювати своїх друзів, які разом з міністрами крали на захисті енергетики, - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, в якій той наголосив, що кожна міська адміністрація має бути готовою до намагань ворога повністю "вимкнути" міста.

Про це нардеп написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зеленський вирішив наїхати на місцеву владу, зокрема на Кличка, і розказати, як всім треба працювати в такі критичні моменти як зараз. У вечірньому зверненні він заявив: "Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми". Володимире Олександровичу, а може ви почнете з себе?", - задав питання парламентар.

Гончаренко нагадав про масштабний корупційний скандал в енергетиці, де ключовим фігурантом є бізнесмен Тімур Міндіч, пов'язаний із Зеленським.

"Ну, може, треба було контролювати своїх найближчих друзів, які разом з міністрами крали бабло на захисті енергетики? Щоб потім не було таких критичних ситуацій, як зараз? Чи може треба було все-таки не випускати Міндіча грітись на сонечку в Ізраїлі? Може на це все ж таки треба було звертати увагу? Ну я так, просто накинув пару варіантів. Чи все ж таки винні всі навколо, окрім вас, Володимире Олександровичу?", - написав депутат.

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Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент заявив, що Росія користується похолоданням і намагається якнайбільше уразити енергетичні обʼєкти України. Він наголосив, що важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії.

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