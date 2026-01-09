"Резерв+" не будет работать в ночь на 10 января из-за технических работ, - Минобороны

В субботу, 10 января, с 00:00 до 05:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.

Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетном документу. Рекомендуется заранее скачать PDF-версию.

"Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после завершения технических работ в 05:00 все сервисы возобновят работу в штатном режиме.

