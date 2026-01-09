"Резерв+" не будет работать в ночь на 10 января из-за технических работ, - Минобороны
В субботу, 10 января, с 00:00 до 05:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.
Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетном документу. Рекомендуется заранее скачать PDF-версию.
"Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что после завершения технических работ в 05:00 все сервисы возобновят работу в штатном режиме.
Топ комментарии
+3 CrossFirenko
показать весь комментарий09.01.2026 22:28 Ответить Ссылка
+2 Petr Sidorov
показать весь комментарий09.01.2026 22:13 Ответить Ссылка
+1 Захар Коломбет #475278
показать весь комментарий09.01.2026 22:26 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Petr Sidorov
показать весь комментарий09.01.2026 22:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Захар Коломбет #475278
показать весь комментарий09.01.2026 22:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий09.01.2026 22:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Захар Коломбет #475278
показать весь комментарий09.01.2026 22:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Petr Sidorov
показать весь комментарий09.01.2026 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Захар Коломбет #475278
показать весь комментарий09.01.2026 22:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Petr Sidorov
показать весь комментарий09.01.2026 22:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий09.01.2026 22:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Artcore
показать весь комментарий09.01.2026 22:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Николай Декапольцев
показать весь комментарий09.01.2026 22:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий09.01.2026 22:28 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль