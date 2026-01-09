РУС
"Резерв+" не будет работать в ночь на 10 января из-за технических работ, - Минобороны

В субботу, 10 января, с 00:00 до 05:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно будет невозможно получить услуги или обновить Резерв ID.

Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве советуют заранее позаботиться о доступе к электронному военно-учетном документу. Рекомендуется заранее скачать PDF-версию.

"Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что после завершения технических работ в 05:00 все сервисы возобновят работу в штатном режиме.

Читайте также: В Резерв+ добавили уведомление о том, что ТЦК прислал бумажную повестку по почте

+3
Планове оновлення даних ФСБ.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:28 Ответить
+2
Будуть здавати дані кацапам..100 відсотків, оцю глючну фігню хтось ставить?
показать весь комментарий
09.01.2026 22:13 Ответить
+1
Який ще чіп? При чому тут паспорт? Це програма, яка на телефон через Гугл плей встановлюється
показать весь комментарий
09.01.2026 22:26 Ответить
Будуть здавати дані кацапам..100 відсотків, оцю глючну фігню хтось ставить?
показать весь комментарий
09.01.2026 22:13 Ответить
Не глючить зовсім, дуже корисна
показать весь комментарий
09.01.2026 22:14 Ответить
Кому корисна? Готова база даних для москви.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:17 Ответить
Я для москви, ніяку цінність не несу
показать весь комментарий
09.01.2026 22:24 Ответить
Я два роки тому хотів поставити через чіп у закордонному паспорті, разів 20 підносив будь якими сторонами телефон, не підчепило, я видалив це лайно і все..
показать весь комментарий
09.01.2026 22:20 Ответить
Який ще чіп? При чому тут паспорт? Це програма, яка на телефон через Гугл плей встановлюється
показать весь комментарий
09.01.2026 22:26 Ответить
Я знаю що це програма, э варіант швидко авторизуватися, можна чіп с паспорту прикласти до nfc чіпа телефону і тоді воно автоматично підтягне дані в акаунт.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:29 Ответить
Кацап не має букви Є
показать весь комментарий
09.01.2026 22:31 Ответить
Робити контрактну армію так і не планують - очікуйте обвал фронту по Дніпру.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:13 Ответить
Саме на часі!
показать весь комментарий
09.01.2026 22:23 Ответить
Планове оновлення даних ФСБ.
показать весь комментарий
09.01.2026 22:28 Ответить
 
 