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Новини Технічні роботи у Резерв+
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"Резерв+" не працюватиме в ніч на 10 січня через технічні роботи, - Міноборони

У ніч проти суботи застосунок "Резерв+" піде на технічну перерву

У суботу, 10 січня, з 00:00 до 05:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Рекомендується завчасно завантажити PDF-версію.

"Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF"", - пояснили у Міноборони.

У відомстві додали, що після завершення технічних робіт о 05:00 усі сервіси відновлять роботу у штатному режимі.

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Автор: 

Міноборони (7992) Резерв+ (133)
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Топ коментарі
+5
Будуть здавати дані кацапам..100 відсотків, оцю глючну фігню хтось ставить?
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09.01.2026 22:13 Відповісти
+5
Планове оновлення даних ФСБ.
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09.01.2026 22:28 Відповісти
+2
Кацап не має букви Є
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09.01.2026 22:31 Відповісти

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