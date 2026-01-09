"Резерв+" не працюватиме в ніч на 10 січня через технічні роботи, - Міноборони
У суботу, 10 січня, з 00:00 до 05:00 у реєстрі Оберіг триватимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ тимчасово не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.
Про це повідомило Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві радять заздалегідь подбати про доступ до електронного військово-облікового документа. Рекомендується завчасно завантажити PDF-версію.
"Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть "Завантажити PDF"", - пояснили у Міноборони.
У відомстві додали, що після завершення технічних робіт о 05:00 усі сервіси відновлять роботу у штатному режимі.
Топ коментарі
+5 Petr Sidorov
показати весь коментар09.01.2026 22:13 Відповісти Посилання
+5 CrossFirenko
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+2 Artcore
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