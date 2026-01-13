РУС
Обстрелы Херсонщины: в результате атаки РФ 1 человек погиб, еще 4 получили ранения

1 человек погиб, еще 4 получили ранения в Херсонской области

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Кизомыс, Томина Балка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Шляховое, Шевченковка, Миловое, Суханово, Тягинка, Бургунка, Львово, Отрадокаменка, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты повредили микроавтобус и частный автомобиль.

Жертвы среди гражданских

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

